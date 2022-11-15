Bulgarlar Edirne'de eczanelere akın etti

Bulgarlar market, tekstil gibi ürünlerin ardından havaların soğumasıyla Tekirdağ'daki eczanelere akın etti.

Ülkelerinin pahalılığından rahatsızlıklarını dile getiren Bulgaristan vatandaşları, Türkiye'ye geliyor.

Bulgarlar sık sık Türkiye'ye alışverişe gelerek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Marketten tekstile tüm ihtiyaçlarını karşılayan Bulgaristan vatandaşları yine Tekirdağ'a akın etti.

Eczanelerde yoğunluk oluştu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Bulgar turistler, ucuza ilaç almak için eczanelerde yoğunluk oluşturdu.

Bulgarlar, havaların soğumasıyla ucuz ilaç için Türkiye'yi tercih etti.

Tekstil ve gıda ihtiyaçlarını tamamladılar

İHA'nın haberine göre, buradaki eczanelerde ilaç alışverişini tamamlayan Bulgaristan vatandaşları, ilacın yanı sıra gıda, tekstil gibi birçok ihtiyaçlarını da karşıladı.

Bulgar turistler, ucuza ilaç almak için eczanelerde yoğunluk oluşturdu VİDEO