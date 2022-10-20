Bulgarlar Edirne’de market arabalarıyla alışveriş yarışına girdi

Edirne’ye kendi araçlarıyla gelen Bulgarlar, kent merkezinde market arabalarıyla alışveriş yaptı. İstedikleri ürünleri alabilmek için zamanla yarışan Bulgarlar, bagajlarını doldurdu.

Edirne’ye araçlarıyla gezmek ve alışveriş yapmak için gelen komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, yanlarına aldıkları market arabalarıyla kent merkezindeki caddelerde alışveriş yarışına girdi.

Bagajlarını ağzına kadar dolduran Bulgarlar, aldıklarını ülkelerine götürmekte ise güçlük yaşadı.

Bulgar turistler kaşar peyniri, sebze, deterjan ve giyecek gibi çeşitli ürünler alırken, esnaf ise bu durumdan memnun kaldı.

“Şükür Allah’a fiyatlar iyi, uygun”

Bulgaristan’ın Stara Zagora şehrinden Edirne’ye alışveriş yapmak için geldiğini söyleyen Faik Makak, fiyatların uygun olduğunu ve şimdilik 5 bin lira harcadığını söyledi.

Makak, “Şu an burada suyumuzu alıp pazarlık yapıyoruz. Allah’a şükürler olsun, her ihtiyacımızı buradan aldık. Şimdilik 5 bin Türk Lirası harcadık ama daha da harcamalarımız olacak. Şimdi başka yere gideceğiz, orada da pazarlık yaparak alışveriş yapacağız. Şükür Allah’a fiyatlar iyi, uygun. İdare ediyoruz.” dedi.

Günlük ekmeklerini de alıyorlar

Bulgarların Edirne için bir artı olduğunu ifade eden unlu mamul işletmecisi Erol Ceylan, “Bulgaristan vatandaşları kendi ekmeklerinden çok bizim ekmeği beğeniyorlar. Buraya haftalık ekmek almaya gelen de var, günlük ekmek almaya gelen de var.” şeklinde konuştu.

Orta Avrupa, Edirne'ye akıyor

İHA'ya konuşan pazar esnafı Murat Karaçimen de, “Bulgaristan’ın yanı sıra Ukrayna, Rus, Moldovya ve Belarus yani Orta Avrupa’nın birçok kesimi buraya geliyor. Sadece aldıkları kaşar peyniri değil. Peynir, zeytin aklınıza gelebilecek her türlü ürünü yüklü miktarda almaktadırlar.” ifadelerini kullandı.