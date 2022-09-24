Bulgarlar Edirne’ye bu kez kışlık alışverişi için geldi

Bulgarlar Edirne’ye bu kez kışlık alışverişi için geldi

Para birimleri, Türk Lirası karşısında daha değerli olduğu için sınır komşumuz Bulgarlar sık sık Edirne'ye gelerek; tekstil, gıda ve hatta ilaç satın alarak ülkelerine götürüyor.

İhtiyaçlarını kapı komşusu olan Türkiye'den karşılamayı alışkanlık edinen Bulgarlar, buradaki esnafı yaptıkları alışverişlerle mutlu ediyor.

Bulgaristan’ın "Bağımsızlık Günü" kutlamaları çerçevesinde resmi tatili fırsat bilen Bulgar vatandaşlar, yine Edirne’ye akın etti.

Bulgaristanı soğuk bir kış bekliyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile enerji krizi yaşayan ve doğalgazsız kalacak Avrupa ülkeleri arasında bulunan Bulgaristan vatandaşları, yaklaşan kış için tedbir almaya başladı.

Kışa hazırlık yapılıyor

Bulgarlar ısınma sorunu yaşayacaklarını düşündükleri kış mevsimi öncesinde hırka, bot, mont, kazak gibi ihtiyaçlarının yanı sıra battaniye, yorgan gibi ev eşyalarını da Edirne’den almaya başladı.

Esnafın yüzü gülüyor

Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’ye alışverişe gelenBulgar ve Yunan turistlerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar esnafın yüzünü güldürüyor.

Gurbetçi yoğunluğu da azalınca

Yaz aylarında sınır kapılarında yaşanan gurbetçi yoğunluğu dolayısıyla kente gelemeyen Bulgar turistler kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne’ye akın ediyor.

Alınan mallar bagajlara sığmıyor

Sabahın erken saatlerinden itibaren kente gelerek çarşı ve pazarda tezgâhları didik didik eden Bulgar turistler, aldıklarını araçlarının bagajlarına yerleştirip kentten ayrılıyor.

İhtiyaçlarımızı aldık

Bulgaristan’dan gelen Musa Musalova, “Şampuan aldık, giysi aldık ne gördüysek aldık. Domates, salata, patates ne ihtiyacımız varsa aldık.” dedi.

"Kışın kullanacağı ihtiyaçlarını alıyorlar"

Kış mevsimi başladığını belirten Pazar esnafı Yusuf Kul, “Tüm Bulgar vatandaşlarımız kışlık alışverişini yapmaya başladı. Burada baya yoğunluk var. Bu ara hepsi kışlık ihtiyacını almak için Edirne’ye geliyor. Mont, ayakkabı gibi kışın kullanacağı ihtiyaçlarını alıyorlar.” dedi.

"İnşallah böyle devam eder"

Bulgar vatandaşların tüm alışverişlerini Edirne’den yaptığını belirten Metin Reze, “İşlerimiz hareketlenmeye başladı. Bundan sonra da inşallah böyle devam eder. Ayakkabı, bot, mont, eşofman, takım, pantolon gibi çeşitleri alıyorlar.” dedi.

"Kışlık alışverişimizi yapacağız"

Bulgaristan’dan gelen Melek Bent, “Perde, ayakkabı ve çocukların ihtiyaçlarını aldık. Kışlık alışverişimizi de Edirne’de yapacağız.” dedi.

"Şimdilik çocukların ihtiyaçlarını aldık"

Kışlık alışverişlerini yapacaklarını söyleyen Yakup Durmaz, “Şimdilik çocukların ihtiyaçlarını aldık. Yavaş yavaş ihtiyaçlarımızı almaya başladık. Ev ve kışlık ihtiyaçlarımızı alıyoruz.” dedi.