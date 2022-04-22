Bundesbank, Almanya ekonomisi için küçülme sinyali verdi

Ukrayna'ya açtığı savaş nedeni ile yaptırımlar uygulanan Rusya'dan enerji ithal eden Almanya ekonomisinin, bu konu nedeniyle yüzde 2 küçülebileceği gündeme geldi.

Avrupa'nın ekonomi devi Almanya, Rusya'nın Ukrayna ile savaş halinde olmasından yana belirleyeceği politikaların getirilerini tartışıyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonomiye yönelik nisan ayı raporunda, Rus enerjisine ambargo uygulanması durumunda dış talebin zayıflaması ve belirsizliğe yol açmasıyla Alman ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 2 küçüleceğini bildirdi.

Almanya, Rusya'ya karşı acil bir enerji ambargosu uygularsa

Raporda, savaş nedeniyle Rusya'ya karşı acil bir enerji ambargosu uygulanması halinde Almanya'da önemli bir ekonomik gerileme olacağı belirtilerek, yaptırım nedeniyle Almanya’da gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH), yüzde 0,5 ile yüzde 6 arasında küçülme olacağı vurgulandı.

Rusya'ya ambargo toparlanmayı geciktirir

AA'nın haberine göre, raporda, savaşın Avrupa Birliği'nin (AB ) Rus ham petrol ve doğalgazına ambargo kararı almasına sebep olması halinde toparlanmanın AB için daha da kötüleşeceğine dikkat çekildi.

Ambargonun emtia ve gıda fiyatlarını artırma ihtimali

Bundesbank raporunda, Rusya’nın petrol, kömür ve gazın yanı sıra endüstriyel metaller ve buğday gibi gıda maddelerinin de en önemli ihracatçılarından biri olduğu için Moskova’ya karşı tam bir ambargonun emtia fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesine yol açacağının altı çizildi.

"Brent petrol 170 doların üzerine çıkabilir”

Raporda, “Önemli enerji alıcısı ülkeler tarafından Rusya'ya enerji ambargosu uygulanması durumunda ham petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarının önemli ölçüde artacağı beklenebilir. Brent petrolün varil fiyatı 170 doların üzerine çıkabilir.” denildi.

Yüksek enflasyon beklentisi devam ediyor

Raporda, “Enflasyon oranı daha uzun bir süre için önemli ölçüde daha yüksek olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Almanya, ihtiyacı olan doğalgazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor.