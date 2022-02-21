Bundesbank: Almanya, salgından bu yana ikinci kez resesyona girmiş olabilir

Bundesbank: Almanya, salgından bu yana ikinci kez resesyona girmiş olabilir

Almanya Merkez Bankası, koronavirüs salgın sürecinde ülkelerinin ikinci kez resesyona girmiş olabileceğini ileri sürdü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), koronavirüs salgınındaki son dalga nedeniyle ülke GSYH'sinin bu yılın ilk çeyreğinde azalarak ekonominin salgında ikinci kez resesyona girmiş olabileceğini belirtti.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik şubat ayı raporu yayınlandı.

ALMAN EKONOMİSİ İKİNCİ KEZ KÜÇÜLMEYE GİDİYOR

Raporda, ekonominin 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 küçüldükten sonra bu yılın ilk çeyreğinde de muhtemelen tekrar küçüleceği kaydedildi.

"EKONOMİK ÜRETİMDE AZALMA BEKLENİYOR"

Koronavirüs salgınında tedbirlerin sadece hizmet sektörünü olumsuz etkilemediğine işaret edilen raporda, "İşe gelememe gibi diğer alanlar da dahil olmak üzere ekonomik üretimi gözle görülür şekilde azaltabilir. Sonuç olarak, uzmanların değerlendirmesine göre, Almanya'nın ekonomik üretiminin 2022'nin kış çeyreğinde tekrar belirgin şekilde düşmesi muhtemel." denildi.





ÜST ÜSTE KÜÇÜLMEYE GİDİLMESİ RESESYONA GÖTÜRÜYOR

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilirken, Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra salgının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Almanya'da yeni hükümet, 26 Ocak'ta, bu yıl için daha önce yüzde 4,1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini koronavirüs Omicron varyantının oluşturduğu sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,6'ya çekmişti.





BUNDESBANK, DAHA FAZLA ÜCRET BASKISI BEKLİYOR

Bundesbank raporunda, yüksek enflasyon nedeniyle ücret baskılarının artmasının beklendiği kaydedildi. Raporda, "Toplu görüşmelerde olumlu makroekonomik beklentiler, artan iş gücü piyasası eksiklikleri ve yüksek enflasyon oranları gözle görülür şekilde daha güçlü işçi ücret anlaşmalarına katkıda bulunabilir." denildi.

ASGARİ ÜCRETİN ARTIRILMASI GENEL ÜCRET BASKISINI ARTIRACAK

Almanya'da Ekim 2022'den sonra yasal asgari ücretin saatlik 12 euroya çıkarılmasının da genel ücret baskısını artıracağı belirtilen raporda, ücret artışlarının fiyatlara yansıyacağı, yine de asgari ücret artışının etkisinin yönetilebilir olduğu vurgulandı.