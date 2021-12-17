Bundesbank, Almanya'nın büyüme görünümünü düşürdü

Bundesbank, gelecek yıl için takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurt içi Hasıla büyüme tahminini yüzde 5,2’den 4,2’ye indirdi. Banka, enflasyon tahminini de artırdı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), tedarik darboğazları, koronavirüs salgınında 4. dalga ve ekonomide yeni kısıtlamalar nedeniyle gelecek yılın başında Alman ekonomisinin toparlanmasını geciktireceğini öngörüsünü paylaştı.

GERİLEMENİN GEREKÇESİ KORONAVİRÜS

Raporda, "Alman ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle 2021'in son çeyreğinde ve 2022'nin ilk çeyreğinde bir gerileme yaşayacak, ancak gelecek yılın baharında tekrar önemli bir ivme kazanmaya hazırlanıyor." denildi.

BÜYÜME TAHMİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Bundesbank, Almanya'ya ilişkin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme tahminini koronavirüs salgınında 4. dalga ve tedarik zinciri darboğazları nedeniyle aşağı yönlü, enflasyon tahminini de yukarı yönlü güncelledi.

2021, 2022 BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞTÜ, 2023'ÜN ARTTI

Buna göre, Banka, Almanya’da bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7’den yüzde 2,5’e ve gelecek yıl için yüzde 5,2’den 4,2’ye indirdi. Banka, 2023 büyüme beklentisini yüzde 1,7’den yüzde 3’2’ye çıkarırken, 2024'te yüzde 0,9 büyüme öngördü.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Bundesbank, artan enerji fiyatları ve tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu yıl için daha önce yüzde 2,6 enflasyon öngören Bundesbank, enflasyon tahminini yüzde 3,2’ye çıkardı.

Banka, 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 1,8’den yüzde 3,6’ya, 2023 yılı için ise yüzde 1,7’den yüzde 2,2’ye yükseltti. Bundesbank, 2024 yılı enflasyon tahmininin ise yüzde 2,2 olarak belirledi.

BUNDESBANK BAŞKANI WEİDMANN'DAN ENFLASYON UYARISI

Bu yıl sonuna görevini bırakacak olan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikasının bu riskleri (enflasyon) göz ardı etmemesi ve tetikte kalması gerektiğini vurguladı.

ECB'nin yüksek fiyat ve iş gücü ücretlerinden ve düşük karbon ekonomisine geçişten kaynaklanan enflasyon risklerini görmezden geliyor olabileceği uyarısında bulunan Weidmann, "Hem Almanya'da hem de bir bütün olarak Euro bölgesinde enflasyon oranı için riskler yukarı yönlü. Para politikası yapıcıları bu riskleri göz ardı etmemelidir." ifadelerini kullandı.