Bundesbank Başkanı Nagel: Almanya için enflasyon aralıkta zirve yapabilir

Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel, fiyatlarda artışın hızlanacağını ve enflasyonun aralıkta yüzde 10'nun üzerinde zirveye ulaşabileceğini söyledi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği bir enerji kriziyle boğuşuyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler, enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Ülkede enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu yukarı yönlü körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.

Bundesbank Başkanı açıkladı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, yüksek enflasyon, ekonomi de resesyon ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Enflasyon birçok alana yayıldı”

ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Nagel, enflasyonun birçok alana yayıldığına dair işaretler olduğunu belirterek, "ECB Yönetim Konseyinin 8 Eylül'de üç temel politika faizini 75 baz puan artırma adımı açık bir işaretti ve enflasyon tablosu aynı kalırsa, daha net adımlar takip etmelidir." ifadesini kullandı.

Nagel, "Sonuçta, istikrarlı fiyatlar, orta vadeli, uzun vadeli büyümeye ve Euro Bölgesi’ne yönelik iyi bir ekonomik görünüm için çok daha önemli. Durgun bir dönemin üstesinden gelmemiz gerekebilir. Şimdilik en azından bu durgun bir dönem gibi görünüyor ve ekonomik üretimdeki düşüş şiddetli olmayacak." dedi.

“Yıllık enflasyon aralıkta yüzde 10'nun üzerinde zirveye çıkabilir”

AA'nın haberine göre fiyatlarda artışın hızlanacağına ve "yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 10'nun üzerinde zirveye çıkabileceğine" işaret eden Nagel, 2023'te ise yıllık enflasyonun bir miktar zayıflayabileceğini ve muhtemelen yüzde 6'nın üzerinde çok yüksek bir seviyede olacağını vurguladı.

Euro Bölgesi'nde, yıllık enflasyon yüzde 9,1'e çıktı

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde, ağustosta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı. Bu rakamın ECB'nin yüzde 2 hedefinin 4 katından fazla olması dikkati çekiyor.

Almanya'da enflasyon ağustosta yüzde 7,9'a yükseldi

Almanya'da ise temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ağustosta yeniden yüzde 7,9'a çıkarak, 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.