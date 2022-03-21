Bundesbank'tan Rusya-Ukrayna savaşının fiyatları artırması uyarısı

Almanya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna savaşını dünya ekonomisine etkilerini değerlendirdi. Bankadan Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik toparlanmayı yavaşlattığı uyarısı geldi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonomiye yönelik mart ayı raporunu yayınlandı. Banka, Rusya-Ukrayna savaşının Almanya'daki ekonomik toparlanmayı yavaşlattığını belirterek, ülkede enflasyonun gelecek aylarda artacağı uyarısında bulundu.

"ENFLASYON ARTACAK"

Banka, özellikle yüksek enerji fiyatlarının hanehalkının tüketimi ve enerji yoğun sanayinin üretimini azalttığına veenflasyonu arttıracağına dikkati çekti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ALMAN EKONOMİSİ TOPARLAMASINI ENGELLİYOR

Raporda, Rusya-Ukrayna savaşının Alman ekonomisinin toparlanmasını geçici olarak yavaşlattığı belirtilerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının etkilerinin Almanya'daki ekonomik faaliyetler üzerinde mart ayından itibaren gözle görülür bir etkisi olması muhtemel." denildi.

"TEDARİK ZİNCİRİ KÖTÜLEŞTİ"

Raporda, savaş ile tedarik zincirlerindeki sıkıntıların yeniden kötüleştiğine dikkati çekilerek, Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde toparlanmasının beklenenden çok zayıf olacağı kaydedildi.

"GIDA VE SANAYİ MALLARI FİYATLARININ EK BİR ARTIŞ GÖSTERMESİ MUHTEMEL"

Bundesbank raporunda, "Ukrayna ve Rusya'dan yapılan buğday ihracatındaki düşüşün veya tedarik zincirlerindeki yeni aksamaların bir sonucu olarak gıda ve sanayi malları fiyatlarının da ek bir artış göstermesi muhtemel." denildi.

Almanya'da ocak ayında yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişten önce şubatta yüzde 5,1'e ulaşmıştı.

Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), 17 Mart'ta, ham madde ve üretim maliyetlerindeki keskin artışın henüz tüketicilere tam olarak yansıtılmadığını belirterek, ek maliyetlerin tüketici fiyatlarına tam olarak yansıtılmasıyla yıl boyunca Almanya'da yüksek enflasyon oranları görüleceğine dikkati çekmişti.

BEKLENTİ ENFLASYONUN YÜKSELMESİ DOĞRULTUSUNDA

IfW ekonomistleri, Almanya'da enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 5,8'e yükselmesini bekleniyor. Bunun gerçekleşmesi halinde Doğu ve Batı Almanya'nın 1990'da birleşmesinden bu yana ülkede en yüksek enflasyon seviyesi görülecek.