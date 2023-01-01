Bunları yapana 8 bin 624 lira idari para cezası

Bunları yapana 8 bin 624 lira idari para cezası

İzinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapanlar ile uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 8 bin 624 lira idari para cezası uygulanacak.

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93 oranında artırıldı.

Artış Resmi Gazete'ye yansıdı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Uçak içinde duman çıkaran cihaz kullananlara 8 bin 624 lira idari para cezası

Buna göre, izinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapan kişiler ile uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 8 bin 624 lira idari para cezası uygulanacak.

Cezalar 5 bin 256 ile 105 bin 697 lira arasında

Buna göre, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara gelecek yıl 5 bin 256 ile 105 bin 697 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası verilecek.

ANKA'nın haberine göre, uçuş emniyetini kasıtlı riske eden pilotlara 57 bin 516 lira, para cezası uygulanacak.