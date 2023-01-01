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    Bunları yapana 8 bin 624 lira idari para cezası

    İzinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapanlar ile uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 8 bin 624 lira idari para cezası uygulanacak.
    • 01.01.2023 - 18:02
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    Bunları yapana 8 bin 624 lira idari para cezası

    Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93 oranında artırıldı.

    Artış Resmi Gazete'ye yansıdı

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

    Uçak içinde duman çıkaran cihaz kullananlara 8 bin 624 lira idari para cezası

    Buna göre, izinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapan kişiler ile uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 8 bin 624 lira idari para cezası uygulanacak.

    lazer

     

    Cezalar 5 bin 256 ile 105 bin 697 lira arasında

    Buna göre, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara gelecek yıl 5 bin 256 ile 105 bin 697 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası verilecek.

    ANKA'nın haberine göre, uçuş emniyetini kasıtlı riske eden pilotlara 57 bin 516 lira, para cezası uygulanacak.

    Bunları yapana 8 bin 624 lira idari para cezası #2

    izinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapanlar ile uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 8 bin 624 lira idari para cezası uygulanacak

    Patent ve faydalı model başvuruları sanayideki gelişimi simgeliyor.

    Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) 2023 yılında uygulanacak ücret tarifesi açıklandı.

    TÜRKPATENT'in, "2023 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

    Patent ve faydalı model başvuru ücretleri

    Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 26,78 lira, marka tescil ücreti 707,71 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 9,83 lira oldu.

    AA'nın haberine göre, tasarım tescil başvuru ücreti ise 116,53 lira olarak tespit edildi.

     


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