Burak Dağlıoğlu: Türkiye'ye yabancı yatırım girişi artıyor Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nın yılın 7 ayında 6 milyar dolar yatırım çektiğini belirterek, Türkiye'ye 2003-2023 arasında en fazla yatırım yapan ülkeleri açıkladı.

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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TRT Haber'de "Ekonomi 7/24" programında Gülçin Üstün Can'ın sorularını yanıtladı.

Dağlıoğlu, gıda, otomotiv, otomotiv yan sanayii, kimya, petrokimya, enerji ekipmanları gibi alanlarda önümüzdeki dönemde daha çok yatırım görmenin mümkün olduğunu belirtti.

YENİ ELEKTRİKLİ ARAÇ PROJELERİ KAZANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Dağlıoğlu, yeni elektrikli araç projelerinin kazandırılması için çalıştıklarını belirterek "Türkiye yüzyılını yatırım yüzyılı yapma hedefi doğrultusunda çalışıyoruz." dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

Yüksek teknoloji yatırımları için de çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Dağlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Dünyada yapay zeka hızla artıyor. Bunun bir alt yapı ihtiyacı oluyor. Bu alandaki yatırım gündemimiz devam ediyor. HİT 30 programının yüksek teknoloji yatırımların ülkemize kazandırılması için olan programın yatırımcı tarafında bir karşılık bulduğunu görüyoruz.

TÜRKİYE'YE EN FAZLA YATIRIM YAPAN ÜLKELER

Türkiye'nın yılın 7 ayında 6 milyar dolar yatırım çektiğini belirten Dağlıoğlu, Türkiye'ye 2003 ve 2023'te en fazla yatırım yapan ülkeleri şöyle sıraladı:

Hollanda: 29,023 milyon dolar

ABD: 14,665 milyon dolar

İngiltere: 13.793 milyon dolar

Almanya: 12,327 milyon dolar

İspanya: 11,348 milyon dolar

Avusturya: 10,947 milyon dolar

Lüksemburg: 10,713 milyon dolar

Belçika: 9,155 milyon dolar