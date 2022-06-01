Burak Özçivit'in merak uyandıran paylaşımlarının arkasından NFT projesi çıktı

Sosyal medyada geri sayım yapan Burak Özçivit'in sürprizi açığa çıktı. Ünlü aktörün, yeni bir NFT projesinin sahibi olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, 3 gündür sosyal medyada gizemli paylaşımlar yapıyordu.

Sadece Instagram'da 21 milyon takipçisi olan Burak Özçivit'in paylaşımları oldukça merak konusuydu.

Burak Özçivit'in yeni projesinin, “Kong Warriors Fight Club” adında bir NFT koleksiyonu olduğu ortaya çıktı.

Sınırlı sayıda var

Burak Özçivit'in, iş insanı Issa Sammak ve blockchain girişimcisi Mikail Emre Çalışkan'la birlikte hayata geçirdiği Kong WFC koleksiyonu, blockchain tabanlı NFT girişimi, 9 bin 977 adetle sınırlı.

VIP ayrıcalıklar

Proje, NFT koleksiyonerlerine VIP ayrıcalıklar sunacak.

Ethereum blok zinciri üzerinde oluşturulan NFT koleksiyonundaki karakterlere sahip olanlar, sadece internet ağında değil gerçek dünyada pek çok VIP imkandan faydalanabilecek.

Özel indirimler

Örneğin dünya çapındaki etkinliklerde ünlü isimlerle bir araya gelebilecek, önemli markaların Kong WFC klüp üyelerine özel indirim fırsatlarından yararlanabilecekler.

Burak Özçivit ile tanışma fırsatı

Burak Özçivit ile tanışma imkanı da bulacak olan Kong WFC NFT sahipleri, ayrıca proje kapsamında hazırlanan oyununa katılabilecek ve sürpriz hediyeler kazanma şansını elde edebilecek.

Ayrıca projeyle alakalı tüm detaylar kongwfc.com adresinde de paylaşılıyor.