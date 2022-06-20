Burhaniye OSB’deki fabrikalar faaliyete geçmeye başladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 450 dekarlık alanda ve 35 parselde kurulan OSB'de faaliyete gecen fabrika sayısı 7 oldu.

Burhaniye’de Balıkesir ekonomisine katkı sunması için oluşturulan Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) fabrikalar birer birer hizmete girerken, fabrika sayısı da 7’ye çıktı.

Süt tesisi hizmete girdi

İHA'nın haberine göre, OSB’de ilk süt ürünleri tesisi de özel bir mandıra firması oldu. İlçenin en eski Süt ve Süt Ürünleri Tesisi olan Gediz Mandırası da Burhaniye Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yerini aldı. Mandıra, akıllı, sistem son model teknolojik ekipmanları ile üretime başladı.

"Tesisler bir kazanım ve iş kapısı"

Eski Tariş Müdürü İsmail Çancı da OSB'deki faliyette olan işletme için, "Makine ve ekipmanlarının tedarikinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) süt ürünleri işleyen yöresel firmalara verdiği yüzde 65 oranındaki geri ödemesiz hibe desteği aldık. Tesis, AB standartlarında hijyenik olarak üretim faaliyetlerine başladı. Yeni kurulan tesis Balıkesir için bir kazanım ve iş kapısı oldu. Yaklaşık 12 milyon lira yatırım değerine sahip yeni tesis, ilçe, il ve ülke ekonomisine yeni bir ivme getirecek. Özellikle Burhaniye bu tip katma değerli yatırımlar ile her geçen gün sürdürülebilir kalkınma hedefinde doğru bir şekilde ilerliyor.” dedi.