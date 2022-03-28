Burkay Kaplan kimdir?

21 yıldır yaşadığı Amerika’da hayata geçirdiği yatırımlarla dikkat çeken genç girişimci ve Bitcoin milyarderi Burkay Kaplan’ın kim olduğu merak konusu. İşte Kaplan hakkında bilinmeyenler...

67’den fazla yatırımı bulunan Burkay Kaplan, bir buluş ya da girişimi olan kişilere destek olan bir melek yatırımcı. Pek çok alanda yatırım yapan Kaplan’ın en popüler yatırımları; piyasa değeri 1 milyarı aşan Bitcoin, ICON ve DragonChain. New York, Silikon Vadisi ve Los Angeles’ta çalışan Kaplan, Blockchain Ekonomik Forumu gibi önemli konferanslarda konuşmalar yapan başarılı bir isim. 32 ülkede iş yapan Burkay Kaplan, global ölçekte ses getiren çalışmalara imza atarak adını dünyaya duyurdu.

“Gençlere ilham oluyor”

21 yıldır ABD’de yaşayan Burkay Kaplan, gençlere ilham vermek, onları motive etmek ve günümüzde her şeyin mümkün olabileceğini göstermek amacıyla çalışmalarını internette de paylaşmaya başladı. İlgi çekici paylaşımları, Kaplan’ı sosyal medyada da fenomen haline getirdi.

“Silikon vadisinde de çalıştı”

ABD’de tamamladığı satış programının ardından ülkede iki başarılı iş kurarak çalışmalarını sürdüren genç girişimci, teknoloji, sağlık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren McKesson (Fortune 5) ve EverString adlı şirketlerde kendisini geliştirme şansını buldu. Silikon Vadisi’nde önemli çalışmalara imza atan Burkay Kaplan, şimdilerde ABD’deki başarılı iş yaşamını Türkiye’ye taşımaya hazırlanıyor.

“Türk lokumunu dünyaya tanıtıyor"

İstanbul’un en iyi lokum üreticilerinden Sultan Lokumculuk’tan New York’a ayda 7 ton lokum ihraç eden, bu sayede ayda 100 bin doların üzerinde gelir sağlayan Burkay Kaplan, firmanın Çatalca’daki fabrika arazine yatırım yapmayı planlıyor. Kaplan, teknolojiye ağırlık veren bir yatırımcı olmasına rağmen avantajlı fırsatları da elinden kaçırmamaya gayret ettiğini söylüyor.