Büro Memur-Sen'den 3600 ek gösterge ziyareti

Büro Memur-Sen’den AK Parti’ye 3600 ek gösterge ile ilgili bir ziyaret gerçekleştirildi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan 3600 Ek Gösterge çalışmaları çerçevesinde ve ek gösterge kapsamının yeni mağduriyetlere yol açmaması mesajıyla AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu’nu ziyaret etti.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Kızıl, Halil Küçükdevlet ve Kaan Çetinbaş ile birlikte 2021 yılında yapılan 6. Toplu Sözleşme’de kazanıma dönüşen ve hayata geçirilmesi için komisyon kurulan 3600 Ek Gösterge çalışmaları çerçevesinde AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu’nu ziyaret etti.

"3600 EK GÖSTERGEDİKİ İLK TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Yazgan, “6. Dönem Toplu Sözleşme’de imza altına alınan 3600 Ek Gösterge ve ek göstergelere ilişkin düzenleme yapılmasına dair ilk toplantımızı gerçekleştirdik. 3600 Ek Gösterge konusunu vaat olmaktan çıkarıp, yapılacak olan düzenlemeler sonrasında kazanıma dönüştüreceğiz. Bu maksatla istişarelerde bulunup, TBMM’de destek için Julide Sarıeroğlu’nu ziyaret ettik.” dedi.

"EK GÖSTERGE KAMUNUN TÜM KESİMLERİNİ KAPSAMALI"

Yazgan, “3600 ek göstergenin adil sonuç üretecek şekilde ve kamu görevlilerinin tamamını kapsayacak biçimde sonuçlanmasını önemsiyoruz. Bu noktada 3600 ek göstergenin kapsamı yeni mağduriyetlere yol açmamalıdır. 8 bakanlık ve 44 kurumdan oluşan Büro, Sigortacılık ve Bankacılık Hizmet Kolu tüm bileşenleri ile bu kapsamdan faydalanmalı, kamu görevlileri bu düzenlemeden eksiksiz yararlanmalıdır.” şeklinde konuştu.

"KAMU GÖREVLİLERİNİN FAYDASINA TALEPLERİ DESTEKLİYORUZ"

Sarıeroğlu ise kamu görevlilerinin faydasına olacak her türlü talebi destekleyeceklerini söyledi.