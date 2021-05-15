Bursa’nın İnegöl ilçesinin “çilek köyü” diye nitelendirilen kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde çilek hasadı tüm hızıyla başladı.

İnegöl'de hasadı başlayan ve tarlada kilosu 9 liradan satılan çilek, buradan Türkiye’nin her köşesine gönderiliyor.

İHRAÇ EDİLİYOR

Mahallede oturan vatandaşlar, geçimini çilekten sağlıyor. Çilekler, Ukrayna, Gürcistan, Rusya ve Irak’a ihraç edilecek.

"ÇİLEĞİN HASADI TOPLAM 8 AY SÜRECEK"

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, çilek hasadının başladığını belirterek, "Bu mahallede 10 bin dekar alanda çilek yetişiyor. Hasat mayıs ayında başlar, aralık ayına kadar sürer. Yıllık 35 bin ton çilek hasadı yapılmaktadır. Kilosu 9 liraya satılıyor. Burada dekarından 4 ton çilek hasadı yapılıyor. Yıl boyunca getirisi yaklaşık 300 milyon liradır." şeklinde bilgi verdi.

Bursa çileğinde hasat hareketliliği VİDEO

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"BURADAKİ HERKES ÇİLEK ÜRETİYOR"

Çilek ihracatı da yapıldığını bildiren Çelik, "Ukrayna, Gürcistan, Rusya ve Irak’a ihraç edeceğiz. Pazar sorunumuz yok. Bölgemiz tarım açısından rahata ve huzura kavuşmuştur. Bizim çileğimizin aroması tadı çok güzel. Talep çok fazla. Buranın çiftçileri çok şanslı. Bu mahallede bulunan fabrikalarda çalışıyorlar ve aynı zamanda hemen hemen herkes burada çilek üretiyor." ifadelerini kullandı.

“KURŞUNLU ÇİLEĞİMİZ, DİĞER İLLERDEKİ ÇİLEKLERDEN FARKLI”

Çiftçi Ünal Zengin, "Kurşunlu mahallemizde ilk hasadımıza başladık. Bugünkü fiyatlarımız kilosu 8 ila 9 lira arasında. Türkiye geneline çilek gönderiyoruz. Bir kaç ülkeye ihraç ediyoruz. Kurşunlu çileğimizin diğer illerdeki çileklerden farkı, şekli, raf ömrü, aroması ve 8 ay süren hasadıyla ön plandadır. Mayıs ayında başlayan hasadımız, aralık ayına kadar devam etmektedir. Çoluk çocuk tarlalardayız. Mahallemizde ikamet edenlerin yüzde 98 geçim kaynağı çilektir. Çilek bizim sembolümüz. Mahallemiz Türkiye de çilek köyü olarak anılmaktadır." dedi.