Bursa’da Uludağ’ın eteklerinde kestane hasadı başladı. Geçen yıla göre rekoltenin daha iyi olması beklenirken, kestanenin kilosu 15-20 liradan satışa çıkartıldı.

Bursa’da Uludağ’ın eteklerinde yüksek ağaçlara çıkan dokuyucular ellerindeki sopalarla kestaneyi düşürüyor, toplayıcılar da ellerindeki çuvallara kestaneleri topluyor.

KÖYLÜLER BU YILKİ REKOLTEDEN UMUTLU

Geçen sene gal arısından kaynaklı beklenen verimi alamayan köylüler, bu yıl rekoltenin daha yüksek olmasını öngörüyor.

Sadece doğal ortamında değil, özel bahçelerde de kestane yetiştirmeye başlayan çiftçiler, bu yıl kilosunu 15-20 liradan satmayı planlıyor.

Bursa kestanesinin kilosu 15-20 liradan satışa çıktı VİDEO

700 YILLIK CUMALIKIZIK MAHALLESİ’NDE DE HASAT BAŞLADI

Bursa’nın 700 yıllık Cumalıkızık Mahallesi’nde de kestane hasadı başladı. Uludağ’ın eteklerine kurulu, Cumalıkızık, kestane üretiminin de önemli yerlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Mahalle kooperatifi de kestane bahçeleri yaparak vatandaşı üretime teşvik ediyor.

“ESKİ KESTANE KALMADI”

Uludağ’ın eteklerinde 15 yıldır kestane topladığını anlatan Vedat Çuhadar, kestane toplamanın zor olduğunu dile getirerek, “Bir hafta önceden gelerek ağaçların altını temizliyoruz. Hasat zamanı geldiğinde de dokuyucu dediğimiz kişiler ağaçların tepesine çıkarak kestaneleri döküyor. Altta çalışan kadınlar da kestaneleri çuvallıyor. Kestaneler bildiğiniz gibi dikenli oluyor. Biz köyde bunları suya bastırıyoruz. 15 gün böyle bekletiliyor. Ondan sonra dikenli topların içinden kestaneler çıkıyor. Zahmetine göre satışlar da pek iyi gitmiyor. Gal arısı kestaneyi bozuyor. Pek randıman alamasak da olanları topluyoruz. Geçen sene 1 ton topladık, bu yıl da o kadar bekliyoruz. Eylül sonuna doğru hasat başlar, 15-20 gün içinde biter. Bursa’nın kestanesi meşhurdur, fakat eski kestane kalmadı.” dedi.

“OSMANOĞLU KESTANE ŞEKERİ YAPIMINDA KULLANILIYOR”

Cumalıkızık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Emin Yavuz, yerli cinslerden 11-12 çeşit kestane ağacı ürettiklerini ifade etti.

Yavuz, “Tülü, Mahmutmolla, Alimolla, Osmanoğlu gibi türlerin ayrı ayrı özellikleri var. Osmanoğlu kestane şekeri yapımında olmazsa olmazlardandır. Nişastası fazla olduğu için şekerlemeciler tercih ediyor. Özellikle 5’inci yıldan sonra kestane ağacı güzel meyve vermeye başlar, ekonomik anlamda da çiftçiyi geliştirir.” diye konuştu.

“50 KESTANE AĞACI BİR AİLEYE BAKAR”

Kooperatifin bahçesinde üretilen kestanelerin satılmadığını dile getiren Yavuz, “Biz bu bahçede ürettiğimiz kestaneleri arzu edenlere tohumluk, aşılık olmak üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi nezaretinde dağıtıyoruz. Bir çiftçinin 10 yaşlarında 50 tane kestane ağacı olursa ekonomik olarak bir aileyi geçindirir. Bizim bahçedeki ağaçlar 8 yaşında olmasına rağmen 40-50 kilo meyve veren ağaçlar var. Kestanenin kilosunun 15-20 liradan satıldığını düşünürsek, ekonomik katkısı olur.” ifadelerini kullandı.