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    Bursa siyahı için festival düzenleniyor

    Dünyanın en kaliteli inciri olan "Bursa siyahı", Siyah İncir Festivali ile görücüye çıkmaya hazırlanıyor.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 16:46
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    Bursa siyahı için festival düzenleniyor

    Bursa'nın ünlü siyah inciri, şehre ekonomik katkı sağladığı gibi tanıtımına da destek veriyor.

    Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek olan “Siyah İncir Festivali” 12 Eylül'de Ovaakça Mesire Alanı’nda yapılacak.

    İNCİRLER BİRBİRLERİ İLE YARIŞACAK

    Bursa’nın siyah incirlerinin yarışacağı festivalde incirler, jüri tarafından dış görünüş, irilik ve içinin güzelliği gibi farklı kategorilerde değerlendirilecek.

    Ovaakça Mesire Alanı’nda 12 Eylül’de başlayacak festival, mehteran ve halk dansları gösterisi ile renkli görüntülere sahne olacak.

    Bursa siyahı için festival düzenleniyor #1

    İNCİR FESTİVALİNDE YAĞLI GÜREŞ YAPILACAK

    Yağlı güreş müsabakalarının da yapılacağı programda, TRT sanatçısı Ayşe Ekiz bir konser verecek. Avdancık, Ahmetbey, Aksungur, Alaşar, Çağlayan, Dürdane, Gündoğdu, Karabalçık, Ovaakça, Seçköy ve Selçukgazi mahallelerinden gelen üreticiler, siyah incirlerini beğeniye sunacak.

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