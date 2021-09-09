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- Bursa siyahı için festival düzenleniyor
Bursa siyahı için festival düzenleniyor
- İHA
- 09.09.2021 - 16:40
- Güncelleme : 09.09.2021 - 16:46
Bursa'nın ünlü siyah inciri, şehre ekonomik katkı sağladığı gibi tanıtımına da destek veriyor.
Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek olan “Siyah İncir Festivali” 12 Eylül'de Ovaakça Mesire Alanı’nda yapılacak.
İNCİRLER BİRBİRLERİ İLE YARIŞACAK
Bursa’nın siyah incirlerinin yarışacağı festivalde incirler, jüri tarafından dış görünüş, irilik ve içinin güzelliği gibi farklı kategorilerde değerlendirilecek.
Ovaakça Mesire Alanı’nda 12 Eylül’de başlayacak festival, mehteran ve halk dansları gösterisi ile renkli görüntülere sahne olacak.
İNCİR FESTİVALİNDE YAĞLI GÜREŞ YAPILACAK
Yağlı güreş müsabakalarının da yapılacağı programda, TRT sanatçısı Ayşe Ekiz bir konser verecek. Avdancık, Ahmetbey, Aksungur, Alaşar, Çağlayan, Dürdane, Gündoğdu, Karabalçık, Ovaakça, Seçköy ve Selçukgazi mahallelerinden gelen üreticiler, siyah incirlerini beğeniye sunacak.