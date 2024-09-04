Bursa siyah inciri, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret alan 26. ürünü oldu Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bursa siyah incirinin Türkiye adına AB'den tescil alan 26. ürün olduğunu bildirdi.

AA

Dün Hüyük çileği, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alan 25. ürün olarak açıklanmıştı.

Bugün ise Bursa siyah incirinin de AB coğrafi işaretli ürünler kervanına dahil edildiği duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa siyah incirinin Türkiye adına AB'den tescil almasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tescil konusunda güzel bir haberin de Bursa siyah incirinden geldiğini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

Bursa'nın siyah inciri, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 26'ya yükseldi. Dün söylemiştik listeye yenilerin ekleneceğini, devamı da gelecek.

AB TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI 26'YA ÇIKTI

Bursa siyah inciri ile birlikte 26'ya ulaşan Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)