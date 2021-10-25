Bursa'da 150 kişilik baklava dilimi yapıldı

Baklavayı hepimiz severiz. Bir baklava dilimi yemek bizi mutlu eder. Bursa'da bir firma 150 klasik ölçüde dilimi tek baklavaya sığdırdığında ortaya ne çıkacağını hayal etti ve üretti.

Bursa’da bir baklava ustasının 9. şubesinin açılışı için yaptığı 1,7 metre uzunluğundaki 15 kiloluk 150 kişilik havuç dilimi baklavayı görenler gözlerine inanamadı.

Gıda sektörüne 1970 yılında adım atan marka, 51 yıllık süreçte donanımlı üretim tesisi ve 9 şubesiyle birlikte 200 kişiye istihdam sağlıyor. Yarım asırlık süreçte 5 kıtada 21 ülkeye ihracat yapan bir marka haline gelen baklava markasının, dokuzuncu şubenin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ve çok sayıda davetli katıldı.

"DÜĞÜNLERDE BAKLAVA İKRAM EDİLSİN"

Yüksel Aktaş, düğünlerde artık pasta kesimine ve ikramına son vereceklerini dile getirerek, "7 katlı baklavalarımız var. Düğünlerde pasta yerine baklava ikram edilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle gelen misafirlerin damağına daha güzel hitap edecektir." şeklinde konuştu.

1,7 METRE UZUNLUĞUNDAKİ 150 KİŞİLİK HAVUÇ DİLİMİ BAKLAVA AÇILIŞA ÖZEL ÜRETİLDİ

Açılışa özel yapılan 1,7 metre uzunluğundaki 150 kişilik havuç dilimi baklava da görenleri şaşkına çevirdi. Havuç dilimi baklavanın 15 kilodan hazırlandığını belirten Aktaş, "100 gramdan hesaplarsak bu 1 dilim baklava 150 kişiye anca yeter. Bu baklavanın boyu, tamı tamına 1 metre 70 santimetredir. Türkiye’de ilk, Bursa’da tekdir. Gastronomi Turizm Derneği üyeleri olarak, bizim Türkiye’de olmazsa olmazımız gastronomidir. Bizler için tanıtım çok önemlidir. Biz de elimizden geldiğince bu tanıtıma destek olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.