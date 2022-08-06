Bursa'da ahududu fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi, nitelikli ürünleri yaygınlaştırmak için ahududu üretimi başlattı. Bu yıl fiyatı 60 ila 80 lira arasında satılan ahududu fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye genelinde tarımla ilgili verimli ürünlerin daha önce hiç ekilmemiş araziler üzerine ata tohumları ekilmesiyle ilgili çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda kalkınmayı sağlamak ve nitelikli ürünleri çiftçiyle buluşturmak amacıyla "Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi"nde yeni dönem ahududu hasadı başladı.

İHA'nnı haberine göre, projede sağlanan desteklerle yüksek verimli fide ve fidanlarla üretimde verimlilik artıyor.

Hasat töreni düzenlendi

Kestel ilçesinde ahududu üretiminin yoğun yapıldığı Kozluören Mahallesi’ndeki hasat törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Kestel Belediye Başkanı ve Önder Tanır, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, Uludağ İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan ve üreticiler katıldı.

Bursa'da ahududu hasadı başladı - Video

"Fidanların maliyeti ise 8 milyon 900 bin lira"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, törende yaptığı konuşmada, "2019, 2020 ve 2021 yıllarında 1 milyon 515 bin 807 fidan dağıtımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu fidanların maliyeti ise 8 milyon 900 bin liradır. 2022 hibeli fidan desteği projemizde Bursalı üreticilerimize 2,5 milyon yaban mersini, ahududu, aroia fidanı ve çilek fidesi desteği sağladık. 2023 yılı hedefimiz ise 5 milyon fidanı üreticimizle buluşturmak.





"Bursa ahududu üretiminin yüzde 97’sini karşılıyor"

Bursa Türkiye’deki ahududu üretiminin yüzde 97’sini karşılıyor. 2021 yılında üretim 5 bin tondur. Tüm üreticilerimizin bereketli bir sezon geçirmesini temenni ederim” dedi.



