Bursa'da bu yıl salçalık domateste verim çok yüksek

Türkiye'nin salçalık domates üretim merkezlerinden Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde ürünün verimi ve kalitesi çiftçiyi sevindirdi.

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde önemli oranda yetiştirilen salçalık domateste bu sene 1 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDEKİ SALÇA FABRİKALARI İÇİN ÜRETİM YAPILIYOR

Ülke genelindeki salça fabrikaları için üretim yapan çiftçilerin, temmuz sonunda başladıkları hasatta sona yaklaşıldı.

DOMATESLER KİLOSU 90 KURUŞTAN FABRİKALARA SATILIYOR

200 bin dekardan fazla arazide ekilen domatesler, kilogramı 90 kuruştan salça fabrikalarına gönderiliyor.

DÜNYA DOMATES ÜRETİMİNİN ÜÇÜNCÜ TEDARİKÇİSİ TÜRKİYE

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, dünya domates üretiminin 179 milyon ton olduğunu, bunun 62 milyon 800 bin tonunun Çin'den karşılandığını söyledi. Aygül, Çin'i 19 milyon tonla Hindistan'ın, 12 milyon 800 bin tonla da Türkiye'nin izlediğini aktardı.

BURSA’DA 17 SALÇA FABRİKASI VAR

Sebze ve meyve üretiminde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden Bursa'nın salçalık domates üretiminde üs konumunda bulunduğunu dile getiren Aygül, şöyle konuştu:

"Ülkemizin salçalık domates üretimi 4 milyon 500 bin ton. Bunun 1 milyon tondan fazlası Bursa'da üretiliyor. Bursa'nın da önemli kısmını Karacabey karşılıyor. Ayrıca ilimizde 270 ton sofralık domates üretimi, 17 de salça fabrikası var. Bu rakamların hepsini üst üste koyduğumuzda Bursa'nın domates üretiminde Türkiye'nin önemli kentlerinden olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl dekar başına verim iyiydi, ürün kalitesi de çok yüksek. Geçen yıl 30 kuruşa kadar düşen fiyatlar, bu sene 60 kuruşun altına düşmedi."

"SALÇALIK DOMATESİN KALİTESİ ÇOK İYİ"

Uzun yıllardır domates üreten Karacabey'e bağlı Dağkadı Mahallesi'nin Muhtarı Hasan Şenel ise Karacabey Ovası'nda ürettikleri domateslerin salça fabrikalarından çok talep gördüğünü dile getirerek, "Bu yıl salçalık domateste verim çok iyi. Ürünlerde hiç hastalık görülmedi, kalitesi çok yüksek. Karacabey bölgemizde serbest piyasada 90 kuruştan işlem görüyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda taban fiyatlar daha çok yükselir." ifadelerini kullandı.