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- Bursa’da domatesler Hindistan cevizi kabuğuyla üretiliyor
Bursa’da domatesler Hindistan cevizi kabuğuyla üretiliyor
- İHA
- 19.11.2021 - 17:44
- Güncelleme : 19.11.2021 - 18:04
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde en yeni teknolojilerin kullanıldığı 41 bin dönüm kapalı alandaki seralarda Hindistan cevizi kabuğu ile topraksız üretilen domatesler, Avrupa ve dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
10 KAT DAHA ÇOK VERİM ALINIYOR
Topraksız tarımda Hindistan cevizi kabuğundan üretilen domatesler, toprakta üretilen domateslere nazaran 10 kat daha fazla verim veriyor.
BİBERDEN SONRA DOMATES ÜRETMEYE BAŞLADILAR
Adını dünyaya biber ile tanıtan Yenişehir ilçesi, ürettiği domatesler ile anılmaya başlandı.
Şirket Genel Müdürü Fatih Karadağ, “41 bin 136 metrekarelik alanda topraksız tarım üreten bir seramız var. Tesisin özelliği topraksız tarım olması asabiyle Sri Lanka’dan gelen Hindistan cevizinin kabuğundan, torf yapılan malzemeden topraksız domates üretimi gerçekleştirmekteyiz.
İHRACAT VE YURT İÇİ SATIŞ VAR
Bu üretimimiz esnasında ihracat ve yurt içi zincir marketlere satışlarımızı gerçekleştirmekteyiz.
50 TON SALKIM DOMATES BEKLENTİSİ
Geçen yıl verileri ve fizibilite yaptığımız raporlarımıza göre dönümünde 50 ton salkım domates çıkartma çabası ve gayreti içerisindeyiz. Tarlada yetiştirilen domates olarak tonaj verebilecek olursak 8 veya 10 ton arası çiftçimizin hasadı söz konusudur.” diye konuştu.
Bursa’da domatesler Hindistan cevizi kabuğuyla üretiliyor VİDEO
SALKIM DOMATES VE PEMBE DOMATES ÜRETİMİ
Karadağ, “Seramızda salkım domates ve pembe domates üretimi gerçekleştirmekte olup, 2022 Ocak ayı itibarı ile de hasadı gerçekleştireceğiz. Yenişehir domates üretimini gerçekleştirdiğimiz için de markamızı bilindik bir hale getirme gayreti içerisindeyiz.” dedi.