Topraklı tarım, topraksız tarım, termal tarım derken şimdi de Bursa'da domates üretiminde kullanılan Hindistan cevizi kabuğu ile yapılan tarıma şahit oluyoruz.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde en yeni teknolojilerin kullanıldığı 41 bin dönüm kapalı alandaki seralarda Hindistan cevizi kabuğu ile topraksız üretilen domatesler, Avrupa ve dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

10 KAT DAHA ÇOK VERİM ALINIYOR

Topraksız tarımda Hindistan cevizi kabuğundan üretilen domatesler, toprakta üretilen domateslere nazaran 10 kat daha fazla verim veriyor.

BİBERDEN SONRA DOMATES ÜRETMEYE BAŞLADILAR

Adını dünyaya biber ile tanıtan Yenişehir ilçesi, ürettiği domatesler ile anılmaya başlandı.

Şirket Genel Müdürü Fatih Karadağ, “41 bin 136 metrekarelik alanda topraksız tarım üreten bir seramız var. Tesisin özelliği topraksız tarım olması asabiyle Sri Lanka’dan gelen Hindistan cevizinin kabuğundan, torf yapılan malzemeden topraksız domates üretimi gerçekleştirmekteyiz.





İHRACAT VE YURT İÇİ SATIŞ VAR

Bu üretimimiz esnasında ihracat ve yurt içi zincir marketlere satışlarımızı gerçekleştirmekteyiz.





50 TON SALKIM DOMATES BEKLENTİSİ

Geçen yıl verileri ve fizibilite yaptığımız raporlarımıza göre dönümünde 50 ton salkım domates çıkartma çabası ve gayreti içerisindeyiz. Tarlada yetiştirilen domates olarak tonaj verebilecek olursak 8 veya 10 ton arası çiftçimizin hasadı söz konusudur.” diye konuştu.

Bursa’da domatesler Hindistan cevizi kabuğuyla üretiliyor VİDEO



SALKIM DOMATES VE PEMBE DOMATES ÜRETİMİ

Karadağ, “Seramızda salkım domates ve pembe domates üretimi gerçekleştirmekte olup, 2022 Ocak ayı itibarı ile de hasadı gerçekleştireceğiz. Yenişehir domates üretimini gerçekleştirdiğimiz için de markamızı bilindik bir hale getirme gayreti içerisindeyiz.” dedi.