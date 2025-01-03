Bursa'da ekmeğe yüzde 25 zam

İHA

Bursa Fırıncılar Odası, yükselen maliyetlere karşı alınan karar doğrultusunda 2 Ocak itibarıyla ekmek fiyatlarında güncellemeye gitti. Yeni tarifeye göre, 240 gramlık beyaz ekmek 15 TL’den satışa sunulacak.

DİĞER EKMEK ÜRÜNLERİNDE YENİ FİYATLAR

Çeşitli ekmek türlerinde de fiyat düzenlemesi yapıldı. Buna göre, 300 gramlık tam buğday, sarı buğday, kepek ve çavdar ekmekleri 30 TL, 650 gramlık köy ekmeği 45 TL, roll ekmek 5 TL ve 300 gramlık lavaş ekmeği ise 25 TL’den satışa çıkacak.

Bu düzenleme, sektörde artan maliyetlerin tüketici fiyatlarına yansımasının bir örneği olarak dikkat çekiyor.