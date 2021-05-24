Euro
10.2469
-0.12%
Dolar
8.398
-0.21%
Altın
506.65
-0.48%
Borsa
1.448
-0.23%
Bitcoin
312.426
4.35%
EXEN Coin
39.00
-5.63%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Bursa’da mevsimin ilk karabodur kirazı görücüye çıktı

    Bursa’nın İznik İlçesi Orhaniye Mahallesi'nde sezonun ilk karabodur cinsi kiraz hasadı başladı.
    • İHA
    • 24.05.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 11:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da mevsimin ilk karabodur kirazı görücüye çıktı

    Yaz mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yer alan kiraz, ilk hasatla birlikte üreticinin yüzünü güldürdü. Kiraz üreticisi Ünal Kahraman ile Nurettin Araz, bahçelerinden topladığı sezonun ilk hasadı kirazların kilosunu 22 liraya sattı.

    İznik ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde kiraz üretimi yapan Ünal Kahraman ile Nurettin Araz turfanda kirazı topladı. Kiraz, kilosu 22 liradan İstanbul hâline gönderildi.

    28 GÜN İÇİNDE YENİDEN HASAT EDİLECEK

    Karabodur kirazının 28 gün içerisinde erken cinslerle yeniden hasat edilmesi bekleniyor.

    Bursa’da mevsimin ilk karabodur kirazı görücüye çıktı #1

    "BU YILDAN UMUDUMUZ VAR"

    İznik’in Orhaniye, Çakırca ve Elbeyli mahallerinde kiraz üreticileri, bu yılki hasattan umutlu. Hava şartlarına göre verimden memnun olan çiftçiler, “Kiraz hava durumuna göre dalında zarar görmez ve çatlamaz ise bu yıldan umudumuz var. Yüzümüz gülecek.” ifadelerini kullandı.

    Bursa’da mevsimin ilk karabodur kirazı görücüye çıktı #2

    Bursa’da mevsimin ilk karabodur kirazı görücüye çıktı #3

    Bursa’da mevsimin ilk karabodur kirazı görücüye çıktı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir