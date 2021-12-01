Oto kiralama şirketlerine müşteri gibi gidip, önce araçlarını kiralayıp, sonra yedek anahtarlarını çıkartarak otomobillerini çalan hırsızlar türedi.

Bursa’da oto kiralama işi yapan çok sayıda rent a car'cıya, son zamanlarda hırsızlar dadandı. Hırsızların rent a car'cıların araçlarını hiç zorlamadan çalması üzerine inceleme yapan dükkân sahipleri, araçlarını kiralayan hırsızlar tarafından yedek anahtarlarının çıkarılarak çalındığını tespit etti.

SİGORTA VE KASKO ŞİRKETLERİ İSE ANAHTARLARI ÇALINDIĞI İÇİN KİRAMA ŞİRKETLERİNİN ZARARINI ÖDEMİYOR

Yedek anahtarları kopyalanıp araçları çalındığı için sigorta ve kasko firmaları, rent a car’cıların masraflarını teminat dışı olduğu gerekçesiyle karşılamadı. Mağdur esnaf yetkililerden yardım bekliyor.

Bursa’da oto kiralama şirketlerinin başı anahtar kopyacısı hırsızlarla dertte VİDEO

OTOMOBİL KİRALAMA ŞİRKETLERİ DESTEK BEKLİYOR

Bursa Oto Kiralama Şirketleri Sigorta Sorumlusu Yılmaz Vuruci, "Biz rent a car'cıların ülkemiz ekonomisine büyük katkısı var. Çok ciddi sıkıntılarımız var. Araçlarımız müşterilerimizdeyken, daha önce aynı aracı kiralamış yasa dışı işler yapan kişiler tarafından çalınıyor. Müşterilerimizin kapılarından çalınıp, daha sonra müşterilerimizin senetleri icraya veriliyor. Müşterilerimizin kapısında kamera kayıtları olmasına rağmen, bu hırsızlıkla nitelendirdiğimiz suçlular maalesef serbest bırakılıyor. Emniyet ve savcılık kurumlarımızdan ricamız, bu konularda bize yardımcı ve destek olmaları.’’ dedi.