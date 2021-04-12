Bursa’da Ramazan öncesi fıstıklı baklavada yüzde 50 indirim

Her Ramazan öncesi zam yapılan fıstıklı baklava fiyatlarında bu yıl yüzde 50 indirime gidildi.

Baklava fiyatları, fıstık fiyatının artmasına paralel olarak yükselişe geçmişti. Ramazan ayında daha da artması beklenen baklavanın fiyatı, bu yıl diğer yılların tersine indi.

Fıstık üreticileri, kısıtlamalar nedeni ile kapalı olan tatlıcıların talep göstermemesi ve rekoltenin fazla olması nedeni ile fıstıkların elde kalmasından endişe ediyordu, bu da fiyatlara indirim olarak yansıdı.

İÇ FISTIK FİYATLARI 250 LİRADAN 130 LİRAYA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl iç fıstık fiyatlarının 250 liraya kadar çıkması sebebiyle fıstıklı baklava fiyatları 90 ila 180 lira arasında satılıyordu. Bu yıl fıstık rekoltesinin yüksek olması sebebiyle iç fıstık fiyatları 130 liraya kadar düştü.

BU RAMAZAN ZAM DEĞİL İNDİRİM VAR

Her Ramazan öncesi zam gelen baklava fiyatlarında bu Ramazan öncesi Bursa’da tatlıcılar, yüzde 50 indirime gitti. Bursa’da baklavacılık yapan İmdat Tekin, geçtiğimiz yıl 90 ila 180 lira arasında sattığı fıstıklı baklavayı bu yıl 65 ila 90 lira arasından veriyor.

Bursa’da Ramazan öncesi fıstıklı baklavalarda yüzde 50 indirim VİDEO

FİYATI UCUZLAYINCA VATANDAŞ KİLO İLE ALIYOR

Fıstıklı baklava fiyatları 65 liraya kadar düşünce vatandaşlar, fıstıklı baklavayı kiloyla almaya başladı.

Bu Ramazan öncesi zam yerine indirim yaptıklarını ifade eden İmdat Tekin, "Geçtiğimiz yıl 200 ila 250 lira arasında satılan iç fıstık, bu yıl rekoltenin yüksek olması sebebiyle 130 liraya kadar düştü. Biz de baklavacılar olarak geçen yıl 90 ila 180 lira arasında sattığımız fıstıklı baklavayı bu yıl Ramazan ayında 65 ila 90 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Fıstıklı baklava fiyatlarına talep arttı. Vatandaş fıstıklı baklavayı bu yıl kiloyla alıyor. Bu Ramazan vatandaşlar kaliteli baklavayı uygun fiyata yiyecek." dedi.