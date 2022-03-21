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    Bursa'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

    İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi Bursa’da 6 liradan satılacak.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 17:26
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    Bursa'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

    Ramazan ayına sayılı günler kala en çok merak edilenlerden birisi de pide fiyatlarıydı.

    6 LİRADAN SATILACAK

    Bursa Fırıncılar Odası, 320 gram pidenin 6 liradan satılacağını açıkladı. Kalabalık aileler için ise 480 gram pide 9 liradan tezgahlarda yerini alacak. Pidelerde yumurta için 2 lira fark alınacak.

    Ekmek fiyatlarına herhangi bir zam beklenmezken, BESAŞ’ın ürettiği pidenin fiyatı ise belli olmadı. Bursa’da geçen yıl 200 gram pide 2 liradan satışa sunulurken, 420 gram pide ise 4 liradan satılmıştı.

    Bursa da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu #1


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