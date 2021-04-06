Bursa'da sağanak 35 bin dönüm tarım arazisi su altında bıraktı

Bir süre önce tarım arazilerindeki kuraklıktan şikayet ederken şimdi de yurdun birçok yerinden sağanak yağış ve zirai don haberleri geliyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle yüzde 20'si ekili, yaklaşık 35 bin dönüm arazinin su altında kaldığı bildirildi.

ULUDAĞ'DAKİ KAR SULARI YÜKSELİNCE

Bölgede Uludağ'daki kar sularının da etkisiyle Yenişehir ilçesindeki Kocasu Deresi'nin debisi yükseldi.

Derenin taşması sonucu Ayaz, Söylemiş, Karasıl, Çayırlı ve Ebeköy mahallelerindeki tarım arazileri su altında kaldı.

"35 BİN DÖNÜM ARAZİ SULAR ALTINDA KALDI"

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, dünden bu yana devam eden yağışların ardından yaklaşık 35 bin dönüm arazinin su altında kaldığını söyledi.

ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDEN GELEN SU, TAŞKINA SEBEP OLDU

Arazinin yüzde 20'sinde arpa, buğday ve araka ekili olduğunu vurgulayan Aktaş, "Bölgemizde iki gündür etkili olan yağış tarım arazileri için çok faydalıydı ancak Uludağ'ın eteklerinden gelen su, taşkına sebep oldu. Bölgedeki zarar sular çekildikten sonra ortaya çıkacak." dedi.