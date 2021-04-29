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    Bursa'da tam kapanmada üretime ara verilmeyecek

    Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde faaliyetlerine devam edecek sektörler açıklandı.
    • İHA
    • 29.04.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 17:41
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    Bursa'da tam kapanmada üretime ara verilmeyecek

    Tam kapanmada sürecinde ağırlıklı sanayi üretimi yapan Bursa'da Valilik, bir açıklama yaparak işletmeleri bilgilendirdi.

    KAPASİTE RAPORLU VE SANAYİ SİCİL BELGELİ KÜÇÜK SANAYİ İŞLETMELERİ

    Tam kapanma sürecinde otomotiv, metal, makine, raylı sistemler ve diğer sektörlerdeki gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki ana ve yan sanayiye ürün, sistem üretimi ile yarı mamul imalatı yapan ve altyapısı ile imalatını kapasite raporu veya sanayi sicil belgesi ile tescil etmiş olan küçük sanayi sitelerinde yer alan firmaların üretim zincirinin bozulmaması adına faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

    Bursa da tam kapanmada üretime ara verilmeyecek #1

    VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

    Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu cümlelere yer verildi;

    "Tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığı’nın 27.04.2021 tarih 7576 sayılı Genelgesi ve 27.04.2021 tarih 28 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirtilen muafiyetlere ilave olarak; Organize sanayi bölgeleri dışında küçük sanayi sitelerinde yer alan mevcut kurulu makine parkı ve iş gücü ile başta otomotiv, metal, makine, raylı sistemler ve diğer sektörlerdeki gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki ana ve yan sanayiye ürün, sistem üretimi ile yarı mamul imalatı yapan ve altyapısı ile imalatını kapasite raporu veya sanayi sicil belgesi ile tescil etmiş olan küçük sanayi sitelerinde yer alan firmaların üretim zincirinin bozulmaması adına gerekli tedbirler ile tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf tutularak faaliyetlerine devam etmelerine karar verilmiştir."

    Bursa da tam kapanmada üretime ara verilmeyecek #2

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