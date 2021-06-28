Euro
10.3979
-0.66%
Dolar
8.7133
-0.58%
Altın
499.4
-0.53%
Borsa
1.38
-0.86%
Bitcoin
300.735
3.67%
EXEN Coin
30.70
-0.09%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Bursa'da yoldan gelen toz, zeytin ağaçlarını etkileniyor

    Bursa’nın İznik ilçesinde mıcırlı asfalttan yapılan yolun kenarındaki zeytin ağaçları, tozdan aşırı etkilenerek zarar görüyor.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 17:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da yoldan gelen toz, zeytin ağaçlarını etkileniyor

    Bursa’nın İznik ilçesinde mıcırlı asfalttan çıkan toz, zeytin ve meyve bahçelerine zarar veriyor.

    "MICIRLI YOL ARALIKLARLA SULANSIN"

    Boyalıca Mahallesi'nde Orhangazi yolundan araçlar geçerken havaya yükselen toz ve duman, yol boyunda tarlaları olan çiftçileri mağdur ediyor. Toz bulutları, zeytinlerin haricinde diğer meyve ve sebzelere büyük zarar veriyor. Çiftçiler, toz yükselmemesi için mıcırlı yolun aralıklarla sulanmasını talep ediyor.

    Bursa da yoldan gelen toz, zeytin ağaçlarını etkileniyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir