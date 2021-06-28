Bursa'da yoldan gelen toz, zeytin ağaçlarını etkileniyor

Bursa’nın İznik ilçesinde mıcırlı asfalttan yapılan yolun kenarındaki zeytin ağaçları, tozdan aşırı etkilenerek zarar görüyor.

Bursa’nın İznik ilçesinde mıcırlı asfalttan çıkan toz, zeytin ve meyve bahçelerine zarar veriyor.

"MICIRLI YOL ARALIKLARLA SULANSIN"

Boyalıca Mahallesi'nde Orhangazi yolundan araçlar geçerken havaya yükselen toz ve duman, yol boyunda tarlaları olan çiftçileri mağdur ediyor. Toz bulutları, zeytinlerin haricinde diğer meyve ve sebzelere büyük zarar veriyor. Çiftçiler, toz yükselmemesi için mıcırlı yolun aralıklarla sulanmasını talep ediyor.