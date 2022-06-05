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    Bursa’nın eşsiz lezzetlerine yoğun ilgi

    Bursa’da gerçekleşen lezzet festivali ile kent hareketlendi.
    • 05.06.2022 - 17:06
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    Bursa’nın eşsiz lezzetlerine yoğun ilgi

    Bursa’da gerçekleştirilen GastroFes’te Türkiye’nin dört bir yanından gelen gurmeler, yeme-içme tutkunları bir araya geldi.

    Tüm gün sürecek festivalde ünlü şefler, yemek yazarları, akademisyenler, kanaat önderleri, Türkiye’nin önde gelen restoranları ve şefleri tarafından hazırlanan tadımlıklar katılımcılara ve gurmelere sunuldu.

    İHA’nın haberine göre, Botanik Park’taki festivalde, tatlısından dönerine, içeceğinden pidesine kadar birçok yiyecek ve içecek yer aldı.

    Geniş katılım

    Etkinliğin katılımcılarından Didem Arsever, "Gün boyu sürecek etkinliğe, 1.000 kişinin üzerinde katılım bekleniyor. Şu ana kadar güzel bir kalabalık var. Biz de yüzde 100 göğüs etinden yapmış olduğumuz tavuk dönerimizin lezzetini göstermek istedik. Spor yapan ve fit kalmak isteyen kişilerin tercihi tavuk eti oluyor. Biz Türkiye’ye getirdiğimiz teknolojiyle tavuk kesimimizde su kullanmıyoruz." dedi.

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    Bursa’nın eşsiz lezzetlerine yoğun ilgi #2

    Bursa’nın eşsiz lezzetlerine yoğun ilgi #3

    Bursa’nın eşsiz lezzetlerine yoğun ilgi #4

    Bursa’nın eşsiz lezzetlerine yoğun ilgi #5

    Bursa’nın eşsiz lezzetlerine yoğun ilgi #6


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