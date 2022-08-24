Bursa'nın otomotiv üretimi öne çıktı

Otomotiv Sanayii Derneği, Türkiye genelinde yılın 7 ayında traktör dahil 770 bin 279 araç imal edildiğini bildirmişti. Bursa, 7 ayda 241 bin araç üretimi ile bu rakamdan önemli bir pay aldı.

Bursa, tekstil ve otomotiv sektörlerinin önde gelen markalarının fabrikalarının bulunduğu bir kent olarak ihracata önemli destek veriyor.

Bursa'da 7 ayda 241 bin araç üretildi

Bursa'daki günlük araç üretimi ortalama 1.147 adet olarak kayıtlara geçti. Bursa firmaları, 7 aylık süreçte imalatın yarısından fazlası ihraç etti. Otomotiv firmaları OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan'ın fabrikalarının bulunduğu Bursa'da bu yılın 7 ayında 241 bin 48 araç üretildiği açıklandı.

Ford Otosan, adet bazında en fazla üretim yapan firma oldu

Türkiye genelinde adet bazında en fazla üretim yapan firma 224 bin 255 ile Kocaeli'de kurulu Ford Otosan oldu. Ocak-temmuz döneminde Bursa'da faaliyet gösteren TOFAŞ, 141 bin 886 otomobil ve hafif ticari araç imal ederek ikinci sırada yer aldı.

AA'nın haberine göre, bu süreçte Toyota 131 bin 719, Hyundai Assan 124 bin 700 ve OYAK Renault 98 bin 815 araç üretim rakamına ulaştı.

Bursa'daki üretimin yarısından fazlası yurt dışına gönderildi

Bu yılın 7 ayında otomotiv üretiminin yüzde 69,67'sine karşılık gelen 536 bin 714 adedi ihraç edilerek 10 milyar 241 milyon 431 bin dola döviz girdisi sağlandı.

Ocak-temmuz aylarında dış satıma Bursa'da kurulu Karsan da 106 araçla katkı sağlarken kentten 7 aylık süreçte toplam 129 bin 832 araç ihraç edildi.