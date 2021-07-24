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    Burundi, uluslararası madencilik faaliyetlerini durdurdu

    Burundi hükümeti ülkede yürütülen madencilik faaliyetlerinden adil kâr elde edilemediğini ileri sürerek yabancı maden şirketlerinin faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
    • AA
    • 24.07.2021 - 10:34
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    Burundi, uluslararası madencilik faaliyetlerini durdurdu

    Burundi'de uluslararası madencilik şirketleri ile karşılıklı kazan-kazan ilkesine uyularak çalışmalar yürütülüyordu.

    Ülke ulusal basınına göre, Maden Bakanlığı ülkede faaliyet gösteren yabancı madencilik şirketlerinin faaliyetlerini askıya aldı.

    YABANCI ŞİRKETLERLE GÖRÜŞMELER BAŞLATILDI

    Hükümetin kazan-kazan anlaşmaları için yabancı şirketlerle yeniden müzakereler başlattığı belirtilen haberlerde, adil gelir paylaşımı sağlanana kadar ülkedeki yabancı şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesine izin verilmeyeceği duyuruldu.

    GELİRİN YÜZDE 90'I YABANCI ŞİRKETLERE

    Ülkedeki en zengin nadir toprak element rezervlerine sahip Gakara madeninde gelirin yüzde 90’ını yabancı şirketlerin alması ülkede tartışmalara neden oluyordu.

    Burundi

    KOLTAN MADENLERİNİ YABANCI ŞİRKETLER İŞLETİYOR

    Özellikle altın ve yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılan koltan madenlerini yabancı şirketler işletiyordu.

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