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- Burundi, uluslararası madencilik faaliyetlerini durdurdu
Burundi, uluslararası madencilik faaliyetlerini durdurdu
Burundi hükümeti ülkede yürütülen madencilik faaliyetlerinden adil kâr elde edilemediğini ileri sürerek yabancı maden şirketlerinin faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
- AA
- 24.07.2021 - 10:34
Burundi'de uluslararası madencilik şirketleri ile karşılıklı kazan-kazan ilkesine uyularak çalışmalar yürütülüyordu.
Ülke ulusal basınına göre, Maden Bakanlığı ülkede faaliyet gösteren yabancı madencilik şirketlerinin faaliyetlerini askıya aldı.
YABANCI ŞİRKETLERLE GÖRÜŞMELER BAŞLATILDI
Hükümetin kazan-kazan anlaşmaları için yabancı şirketlerle yeniden müzakereler başlattığı belirtilen haberlerde, adil gelir paylaşımı sağlanana kadar ülkedeki yabancı şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesine izin verilmeyeceği duyuruldu.
GELİRİN YÜZDE 90'I YABANCI ŞİRKETLERE
Ülkedeki en zengin nadir toprak element rezervlerine sahip Gakara madeninde gelirin yüzde 90’ını yabancı şirketlerin alması ülkede tartışmalara neden oluyordu.
KOLTAN MADENLERİNİ YABANCI ŞİRKETLER İŞLETİYOR
Özellikle altın ve yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılan koltan madenlerini yabancı şirketler işletiyordu.