Bütçe açığı depremin etkisiyle yükseldi Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, şubat ayına ilişkin açıkladığı bütçe uygulama sonuçlarına göre, merkezi yönetim bütçe dengesinde ocak ayında 32,2 milyar TL olarak gerçekleşen açık, deprem felaketinin yaşandığı şubat ayında vergi gelirlerindeki düşüşle birlikte 170,6 milyar TL'ye yükseldi.

Şubatta gelirler azaldı giderler arttı

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,1 azalarak 218 milyar 828 milyon liraya gerilerken, bütçe giderleri yüzde 93,9 artışla 389 milyar 388 milyon liraya ulaştı.

Ocak-şubatta gelir ve giderler artış gösterdi

Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,7 yükselerek 507 milyar 906 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 104,9 artarak 710 milyar 709 milyon liraya çıktı.

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