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    Bütçe dengesi ekimde 4.9 milyar lira açık verdi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
    • AA
    • 16.11.2020 - 12:03
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 12:13
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    Bütçe dengesi ekimde 4.9 milyar lira açık verdi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarına göre, bütçe ekimde ekimde 4 milyar 892 milyon lira ve ocak-ekim döneminde 145 milyar 483 milyon lira açık verdi.

    Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,9 artarak 92 milyar 766 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 21,6 artışla 97 milyar 658 milyon lira oldu.

    OCAK-EKİM DÖNEMİNDE

    Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,3 yükselerek 822 milyar 188 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 18 artarak 967 milyar 671 milyon lirayı buldu.

    Bütçe dengesi ekimde 4.9 milyar lira açık verdi #1

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