Bütçe kasım ayında fazla verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe dengesinin kasım ayında 75,6 milyar TL fazla verdiğini açıkladı. Ocak-kasım döneminde bütçe açığı 532,4 milyar TL oldu.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün kasım ayı bütçe dengesini açıkladı.

2023 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 671,2 milyar TL, bütçe gelirleri 746,8 milyar TL ve bütçe fazlası 75,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 576,6 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 170,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kasımda 75 milyar 627 milyon TL fazla

Merkezi yönetim bütçesi, 2022 yılı Kasım ayında 108 milyar 305 milyon TL fazla vermiş iken 2023 yılı Kasım ayında 75 milyar 627 milyon TL fazla verdi.

2022 yılı Kasım ayında 132 milyar 708 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Kasım ayında 170 milyar 235 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri kasım ayı itibarıyla 671 milyar 183 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 94 milyar 608 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 576 milyar 575 milyon TL oldu.

Ocak-Kasım Dönemi

2023 Yılı Ocak-Kasım Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmelerine göre, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 5 trilyon 193 milyar TL, bütçe gelirleri 4 trilyon 660,5 milyar TL ve bütçe açığı 532,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 4 trilyon 560,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 99,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ocak-kasımda 532 milyar 436 milyon TL açık

Merkezi yönetim bütçesi, 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde 20 milyar 449 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde 532 milyar 436 milyon TL açık verdi.

2022 yılı Ocak-Kasım döneminde 272 milyar 209 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde 99 milyar 846 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)