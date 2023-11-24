Bütçe krizi yaşanıyor! Almanya bütçesine ek yapacak Anayasa Mahkemesi, Almanya'da hükümetin kullanılmayan 60 milyar euroluk koronavirüs fonunun yeniden tahsisinin yasal olmadığına karar verdi. Bu kararın ardından Almanya bütçe krizi yaşıyor.

AA

Almanya'da koronavirüs için ayrılan fon iklim değişikliği için kullanılınca Anayasa Mahkemesi olaya müdahale etti.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, bir açıklama yaparak bütçe krizini hafifletmek amacıyla önümüzdeki hafta kabineye 2023 için ek bütçe sunacağını bildirdi.

Bakan Lindner, Anayasa Mahkemesi'nin hükümetin kullanılmayan 60 milyar euroluk koronavirüs fonunun yeniden tahsisinin yasal olmadığına kararından kaynaklanan bütçe krizini hafifletmek amacıyla önümüzdeki hafta Kabineye 2023 için ek bütçe sunacağını bildirdi.

60 milyar euroluk kullanılmamış kredi bütçe krizini oluşturdu

Alman Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim'de koalisyon hükümetinin koronavirüs salgını döneminden (2021 bütçesinden) kalma 60 milyar euroluk kullanılmamış krediyi İklim ve Dönüşüm Fonu’na aktarma kararının Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetmişti.

"Döneminin en büyük ekonomi politikası sorunu"

Ekonomistlere göre mahkemenin kararı, federal hükümeti bu yasama döneminin en büyük ekonomi politikası sorunuyla karşı karşıya bıraktı.

Planlar revize edildi

Mahkemenin bu kararı, hükümeti harcama planlarını revize etmeye ve özel bütçe dışı fonları kısıtlamaya zorlamıştı.

Lindner, Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeme kararının ardından oluşan bütçe krizini hafifletmek amacıyla önümüzdeki hafta Bakanlar Kuruluna 2023 için ek bütçe sunacağını kaydetti.

"Ek bütçeye ihtiyaç var"

Ardından gelecek yılın harcama planı konusunda hükümet ortaklarıyla görüşmelere başlamayı planladığını belirten Lindner, şöyle konuştu:

Artık başta elektrik ve gaz tavanı olmak üzere harcamaları anayasal güvence altına alacağız. Bunun için bu ek bütçeye ihtiyaç var.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)