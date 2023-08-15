Bütçe temmuzda 48,6 milyar TL fazla verdi Türkiye'nin temmuz ayı bütçe dengesi açıklandı. Bugün açıklanan verilere göre, merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Temmuz ayında 48 milyar 574 milyon TL fazla verirken yönetim bütçesi ocak-temmuz döneminde ise 434 milyar 654 milyon TL açık verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı bütçe dengesini açıkladı.

2023 yılı Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 455 milyar 840 milyon TL, bütçe gelirleri 504 milyar 413 milyon TL ve bütçe fazlası 48 milyar 574 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 418 milyar 132 milyon TL ve faiz dışı fazla ise 86 milyar 281 milyon TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi temmuzda: 48 milyar 574 milyon TL fazla verdi

Bakanlık, sitesinde yayınladığı verilere göre şu açıklamayı yaptı:

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Temmuz ayında 64 milyar 19 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Temmuz ayında 48 milyar 574 milyon TL fazla vermiştir.

2022 yılı Temmuz ayında 47 milyar 325 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2023 yılı Temmuz ayında 86 milyar 281 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi ocak-temmuz arısında: 434 milyar 654 milyon TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 29 milyar 541 milyon TL fazla vermiş iken 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde 434 milyar 654 milyon TL açık vermiştir.