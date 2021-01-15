Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Bütçe gelirleri geçen yıl 1 trilyon 29 milyar 500 milyon lira, giderleri 1 trilyon 202 milyar 200 milyon lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını paylaştı.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi gelirleri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 17,6 artarak 1 trilyon 29 milyar 493 milyon lira, giderleri de yüzde 20,2 yükselerek 1 trilyon 202 milyar 236 milyon lira olarak gerçekleşti.

BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 34 ARTTI

Buna göre, Aralık 2020'de bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34 artarak 97 milyar 559 milyon liraya yükseldi.

BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 32,2 YÜKSELDİ

Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 32,2 artışla 138 milyar 250 milyon liraya çıktı. Geçen ay bütçe açığı 40 milyar 691 milyon lira olarak hesaplandı.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 38,5 ARTIŞA GEÇTİ

Bütçe gelirleri, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,6 artarak 1 trilyon 29 milyar 493 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 20,2 yükselerek 1 trilyon 202 milyar 236 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 38,5 arttı ve 172 milyar 743 milyon lira olarak kayıtlara geçti.