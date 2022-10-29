Bütçede öne çıkan kalemler

Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, 2023 bütçesinde öne çıkanlar planlamaları anlattı.

2022 yılında 2 trilyon 533 milyar TL olan bütçe gelirleri 2023 yılı bütçesinde 3 trilyon 810 milyar TL olarak planlandı.

2022 yılında 2 trilyon 831 milyar olan bütçe gelirleri, 2023 yılında 4 trilyon 470 milyar TL olarak belirlendi.

298 milyar TL bütçe açığı ile hazırlanan 2022 bütçesine karşılık 2023 bütçesi 660 milyar TL bütçe açığı üzerine planlandı. Planlanan açıkların bütçe gelirlerine oranı 2022 yılında yüzde 11,76 oranında olurken, 2023 yılında yüzde 17,32 olarak belirlendi.

Bütçede gelir ve giderlerde artış öngörüldü

2023 bütçesi 2022 bütçesine göre gelirlerde yüzde 50,41 oranında, giderlerde ise yüzde 57,89 oranında artışı öngörüldü.

2023 bütçe gelirleri

Bu verlerin ışığında Ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, 2023 bütçesinde öne çıkanlara ait Ensonhaber'e değerlendirmede bulundu:

Bütçe gelirlerinin 3 trilyon 673 milyar 735 milyon TL’lik kısmı vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Bu vergi gelirlerinin yüzde 31,1'i gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergilerden (1 trilyon 142 milyar 421 milyon TL), yüzde 17,4’ü mülkiyet üzerinden alınan vergiler-veraset ve intikal vergisinden (638 milyar 975 milyon TL), yüzde 14’lük kısmı özel tüketim vergisinden (512 milyar 643 milyon TL), yüzde 28,8 oranındaki kısmı ise uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergilerden (1 trilyon 58 milyar 85 milyon TL), yüzde 1,5 oranındaki kısmı damga vergisi (56 milyar 615 milyon TL) ve yüzde 2,9 oranındaki kısmı harçlardan (107 milyar 54 milyon TL) oluşmaktadır. Ayrıca dış borcun ikrazından doğan alacaklar faizleri, kurumca verilen borçlardan alacakların faizlerini kapsayan faiz gelirleri de yüzde 3,3 oranında ve tutar olarak 121 milyar 366 milyon TL olarak bütçelenmiştir.

Özel tüketim vergilerinde artış var

Demirbaş özel tüketim vergisindeki artışa dikkat çekerek "Özellikle petrol ve doğalgaz ürünleri içerisindeki, alkollü içeceklerdeki, tütün ve kolalı içeceklerdeki, dayanıklı tüketim malları içerindeki özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi, dijital hizmet vergisi, şans oyunları ile banka ve sigorta muamele vergisini kapsayan özel tüketim vergisindeki artış toplumu doğrudan etkileyebilecektir." açıklamasında bulundu.

İthalda alınan KDV'den beklenti

Mahmut Demirbaş, ithalde alınan KDV’den 931 milyar 517 milyon TL bir beklenti olduğunu hatırlatarak, "Bu beklenti üç etkeni çağrıştırabilir, birincisi dış ticaret hacmimizde çok büyük bir gelişme olacak, ikincisi ya da ithal edilen ürünlerin TL karşılığı yüksek olacak ya da ithalata dayalı bir ekonomi içinde olacağız. Çünkü 2022 yılında 360 milyar 994 milyon TL olarak bütçelenen tutarın yüzde 158 oranında artışla 931 milyar 517 milyon TL öngörülerek planlama yapmak belki bu bütçenin en çok düşündürücü planlaması." dedi.

"Personel giderlerine yüzde 57,89 zam yapılacak"

Ekonomist Demirbaş, 2023 bütçesini şu söylerle değerlendirdi "2022 giderleri içinde yüzde 24,3 pay ile personel giderlerinin 2023 planlanan bütçe içerisindeki payı yüzde 25,83 oranındadır. Bu durum bize 2023 yılında personel giderlerine toplamda (ek bütçe ihtiyacı olmaz ise) yüzde 57,89 oranında zam olabileceğini göstermektedir.

2023 yılı faiz giderleri planı 697,8 milyar TL



2022 yılında 329 milyar 800 milyon TL olarak bütçelenen faiz giderleri, 2023 yılında 697 milyar 834 milyon TL olarak bütçelenmektedir. Faiz giderlerinin bütçelenen gelire oranı 2022 yılında yüzde 13,02 oranında iken, 2023 yılında faiz giderlerinin bütçelenen gelirlere oranı yüzde 18,31 oranındadır."