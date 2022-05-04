Petrol
109.11
3.94%
Euro
15.62
0.22%
Dolar
14.83
0.23%
Altın
890.25
0.03%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
584.223
0.30%
BTXN Coin
15.60
-4.64%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Bütün dünya Fed'in faiz kararını heyecanla bekliyor

    Fed'in dün başlayan para politikası toplantıları bugün sona eriyor. Bugün saat 21.00'de Fed faiz kararını açıklayacak. Bu karar sadece ABD'yi değil tüm küresel piyasaları etkileyecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 12:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bütün dünya Fed'in faiz kararını heyecanla bekliyor

    Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 3-4 Mayıs tarihleri arasında yapılan toplantılarının ardından alınan faiz kararı açıklanacak.

    Son toplantıda Fed, faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 seviyesine yükseltmişti.

    50 baz puanlık faiz artırımı kesin

    Fed Başkanı Jerome Powell, daha önce IMF'nin toplantısında yaptığı açıklamada bankanın 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu ifade etmişti. Bu nedenle piyasalar Fed’den gelebilecek 50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakıyor. Ve piyasalar bu yönde fiyatlandırmalar yapıyor.

    Powell'den enflasyon vurgusu

    Powell, aynı toplantıda enflasyonun çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret etmiş ve biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetmişti.

    Karar metni takip edilecek

    Fed'in kararı küresel piyasaların odağında yer alırken, karar metni de ilgi ile takip edilecek. Verilecek mesajlarda ABD ekonomisinin büyüme verisi şekillenecek ve yılın geri kalanındaki toplantılarda izlenecek politikalarla ilgili ipuçları aranacak.

    Fed

    Fed'in kararı altın fiyatlarını etkileyecek

    Fed'in Faiz kararı açıklamaları altın fiyatları da içerisinde olmak üzere birçok fiyat üzerinde etki ediyor.

    Altının onsu 1.870 dolar

    Altın fiyatları, artan enflasyonist baskılarla 2 bin dolar psikolojik bandına tırmanmıştı. Mayıs ayı Fed faiz kararı yaklaştıkça altın fiyatı baskı altına girdi. 1.850 dolara kadar çekilen altın fiyatları, son 2 haftada yüzde 7'yi aşan oranda kayıp yaşadı. Altının onsu bugün 1.870 dolarda.


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    Bütün dünya Fed'in faiz kararını heyecanla bekliyor
    Ekonomi

    Bütün dünya Fed'in faiz kararını heyecanla bekliyor

    TELE1'de Şeker Bayramı - Ramazan Bayramı gündemi
    Medya

    TELE1'de Şeker Bayramı - Ramazan Bayramı gündemi

    Görüş Bildir