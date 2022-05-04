Bütün dünya Fed'in faiz kararını heyecanla bekliyor

Fed'in dün başlayan para politikası toplantıları bugün sona eriyor. Bugün saat 21.00'de Fed faiz kararını açıklayacak. Bu karar sadece ABD'yi değil tüm küresel piyasaları etkileyecek.

Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 3-4 Mayıs tarihleri arasında yapılan toplantılarının ardından alınan faiz kararı açıklanacak.

Son toplantıda Fed, faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 seviyesine yükseltmişti.

50 baz puanlık faiz artırımı kesin

Fed Başkanı Jerome Powell, daha önce IMF'nin toplantısında yaptığı açıklamada bankanın 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu ifade etmişti. Bu nedenle piyasalar Fed’den gelebilecek 50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakıyor. Ve piyasalar bu yönde fiyatlandırmalar yapıyor.

Powell'den e nflasyon vurgusu

Powell, aynı toplantıda enflasyonun çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret etmiş ve biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetmişti.

Karar metni takip edilecek

Fed'in kararı küresel piyasaların odağında yer alırken, karar metni de ilgi ile takip edilecek. Verilecek mesajlarda ABD ekonomisinin büyüme verisi şekillenecek ve yılın geri kalanındaki toplantılarda izlenecek politikalarla ilgili ipuçları aranacak.





Fed'in kararı altın fiyatlarını etkileyecek

Fed'in Faiz kararı açıklamaları altın fiyatları da içerisinde olmak üzere birçok fiyat üzerinde etki ediyor.

Altının onsu 1.870 dolar

Altın fiyatları, artan enflasyonist baskılarla 2 bin dolar psikolojik bandına tırmanmıştı. Mayıs ayı Fed faiz kararı yaklaştıkça altın fiyatı baskı altına girdi. 1.850 dolara kadar çekilen altın fiyatları, son 2 haftada yüzde 7'yi aşan oranda kayıp yaşadı. Altının onsu bugün 1.870 dolarda.