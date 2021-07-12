Büyük inşaatlarda yağmur suyu hasat sistemi yapılması zorunlu

Yeni düzenlemeyle 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapılarda, yağmur sularının toplanıp gri su olarak kullanılmasını sağlayacak yağmur suyu hasat sistemi zorunlu hale getirildi.

Planlı alanlar imar yönetmeliğinde yapılan düzenleme Resmi Gazete'nin 11 Temmuz tarihli sayısında yayınlandı.

2 BİN METREKAREDEN BÜYÜK PARSELLER İÇİN

Yönetmeliğe göre, 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapıların mekanik tesisat projelerinin; çatı yüzeyinden toplanacak yağmur sularının gerekmesi halinde filtre edilerek bir tankta toplanması ve bina tuvalet sifonlarında kullanılması amacıyla yağmur suyu toplama sistemi içermesi zorunlu oluyor.

YAĞMUR SUYU BAHÇE VEYA DİĞER ORTAK ALANLARDA KULLANILABİLECEK

Toplanan yağmur suyunun bina tuvalet sifonlarının ihtiyacından fazla olan kısmı, tesisat projesinde gösterilmek suretiyle bahçe veya diğer ortak alanlarda kullanılabilecek.

İlgili idarelerce yağmur suyu toplama sisteminin daha küçük parsellerde yapılmasına, toplama tankı hacim hesap yöntemine ve ilave kullanım alanlarına ilişkin de zorunluluk getirilebilecek.

GRİ SU SİSTEMİ DE BULUNAN BİNALARDA AYRICA TOPLAMA TANKI YAPILMASINA GEREK YOK

Gri su sistemi de bulunan binalarda toplanan yağmur sularının bu sisteme verilmesinin mümkün olması halinde yağmur suyu için ayrıca bir toplama tankı yapılma zorunluluğu aranmayacak.

Yönetmelikte inşaat ruhsat süresiyle ilgili yapılan düzenlemeyle, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda ilgili bakanlık veya valiliklerce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen günlerin toplamı kadar sürenin, talep edilmesi halinde ruhsat vermeye yetkili idarelerce ruhsat süresine ilave edilmesine imkan tanındı.

AÇIK VE KAPALI MERDİVEN EVLERİ İÇİN SINIR ARTIRILDI

Yönetmeliğin "katlar alanı hesabına dahil edilmeyen kullanımlar" başlıklı maddesinde yapılan düzenlemeyle, önceki uygulamada, bağımsız bölüm alanı balkon ve kat aralıklıları da dahil açık ve kapalı merdiven evleri için tanımlanmış olan yüzde 15 sınırı yüzde 20'ye çıkarıldı. Bu alanlara ayrıca "açık havuzlar" da eklendi.

YÜKSEKLİĞİ 15 METREDEN YÜKSEK OLAN KULE VE DİREKLER DE RUHSAT ALACAK

Düzenlemeye göre, kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde; yüksekliği 15 metreden yüksek olan kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları uygulama imar planında gösterilecek ve bu yapılar için ruhsat alınacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, 17 Kasım 2020 tarihinden önce kurulmuş bulunan elektronik haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları, yönetmelikle belirlenen gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, belgelerin sunulması ve belirlenen ücretin ödenmesi şartıyla izin veya ruhsat verilmiş sayılacak.

KAPSAM DIŞI OLAN DİREK VE KULELER

Bu kapsamda, 2 Temmuz 2004 ile 1 Ekim 2009 tarihleri arasında kurulmuş olan elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus yapılmış kule ve direkler için izin veya ruhsat aranmayacak.