Büyükbaş hayvan sayısı haziranda artışa geçti

Türkiye hayvancılık alanında üretimi ve tüketimi artırmaya yönelik bir politika uyguluyor. TÜİK, haziran ayına ait Hayvansal Üretim İstatistikleri'ni yayınladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerini baz alan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hayvansal üretim istatistiklerini paylaştı.

Büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 876 bin oldu

Paylaşılan verilere göre büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0,9 azalarak 17 milyon 693 bin baş, manda sayısı ise yüzde 1,5 azalarak 183 bin baş olarak gerçekleşti. Böylece büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 876 bine yükseldi.

Küçükbaş hayvan sayısı 258 milyon 448 bin baş oldu

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,1 artarak 46 milyon 123 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 0,1 azalarak 12 milyon 325 bin baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvan sayısı böylelikle 2022 yılı Haziran ayında 58 milyon 448 bin baş olarak kayıtlara geçti.



