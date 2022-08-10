- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Büyükbaş hayvan sayısı haziranda artışa geçti
Büyükbaş hayvan sayısı haziranda artışa geçti
- 10.08.2022 - 11:01
- Güncelleme : 10.08.2022 - 11:05
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerini baz alan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hayvansal üretim istatistiklerini paylaştı.
Büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 876 bin oldu
Paylaşılan verilere göre büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0,9 azalarak 17 milyon 693 bin baş, manda sayısı ise yüzde 1,5 azalarak 183 bin baş olarak gerçekleşti. Böylece büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 876 bine yükseldi.
Küçükbaş hayvan sayısı 258 milyon 448 bin baş oldu
Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,1 artarak 46 milyon 123 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 0,1 azalarak 12 milyon 325 bin baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvan sayısı böylelikle 2022 yılı Haziran ayında 58 milyon 448 bin baş olarak kayıtlara geçti.