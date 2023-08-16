Büyüme sinyali geldi! ABD'de sanayi üretimi temmuzda yükseldi Bugün dünya genelinde güçlü ülkelerin ve ülke topluluklarının sanayi üretim verileri yayınlandı. Aylık artışlar yüksek gelse de yıllık artışlar düşmeye devam etti. ABD verileri de küresel verilere paralel gerçekleşti.

AA ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 1 ile beklentilerden fazla arttı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde 0,3 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, haziranda ise yüzde 0,8 gerilemişti. İmalat sanayi üretimi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 arttı. Beklentiler, imalat sanayi üretiminin bu dönemde yatay seyretmesi yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, haziranda yüzde 0,5 düşmüştü. Kapasite kullanım oranı yükseldi Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,7 puan artışla yüzde 79,3 oldu. Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan kapasite kullanım oranının yüzde 79,1 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, haziranda yüzde 78,6 olarak kayıtlara geçmişti.