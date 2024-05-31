Büyüme verisi öncesinde altın ve döviz fiyatlarında son durum TÜİK'in Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamını açıklamadan önce piyasalarda dövizde yatay ve altında sınırlı düşüş görülüyor.

ensonhaber.com

Hükümet, geçen sene yapılan genel seçimlerin ardından uygulamaya başladığı ekonomi programı çerçevesinde enflasyonu düşürmek ve artan iç talebi yavaşlatmak için önlemler aldı.

Türkiye ekonomisi 2023 birinci çeyrekte yüzde 4, geçen yılın tamamında ise yüzde 4,5 büyüdü.

Türkiye ekonomisi gösterdiği büyüme performansıyla G20 ve OECD ülkeleri arasında üst sıralarda yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), birinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini 31 Mayıs'ta, saat 10.00'da açıklayacak.

Veri öncesinde dövizde son durum:

Dolar, sınırlı yükselişle 32,2884 lirada, euro 34,9643 lirada ve sterlin ise düşüş yaşayarak 40,7835 lira.

Altın fiyatları

Ons altında 2 bin 343 dolarda seyrederken İstanbul Kapalıçarşı, serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 2 bin 430 lira

Çeyrek altın: 4 bin 121 lira

Cumhuriyet altın: 16 bin 792 lira

Tam altın: 16 bin 487 lira

Yarım altın: 8 lira 243 lira