Büyümenin sanayi ve ihracata dayalı olması sevindirici

Büyümenin sanayi ve ihracata dayalı olması sevindirici

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yakaladığı büyüme ivmesinin yıl sonundaki rakamlara yansıyacağını belirten ekonomistler, gelişmeyi koronavirüs salgını sonrasında toparlanmanın etkisine bağlıyor.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüyerek, ikinci çeyrekte OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi oldu.

Beklentiler paralelinde açıklanan büyümeye en büyük katkı hizmetler ve sanayi sektöründen gelirken, söz konusu sektörlerdeki büyüme hızı ikinci çeyrekte yıllık bazda sırasıyla yüzde 45,8 ve 40,5 düzeyinde gerçekleşti. Toplam katma değeri tarım yüzde 2,3, inşaat yüzde 3,1 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7 artış yönünde etkiledi. Finans sektörü ise ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 22,7 daraldı.

Büyümeyi değerlendiren ekonomistler ihracat ve sanayiden güç alan rakamların sürdürülebilirlik açısından önemine vurgu yaptı.

"EKONOMİDE BÜYÜME YÖNLÜ İVME BAŞLADI"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, son dönem büyüme rakamlarının salgının yavaşlaması ve aşılamanın hızlanması ile yukarı yönde ivmelenmeye başladığını belirterek, küresel çaplı daralmalar sonrası 2021 itibarıyla dünya ekonomilerinin hızlı bir şekilde toparlandığını söyledi.

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Dünya Bankası, Fitch Ratings, Moody's, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşların da bu ivmelenme neticesinde Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini anlatan Şener, "Türkiye, geçen yıl Çin'den sonra dünyada en yüksek büyüme kaydeden ülke olmuştu. Gördüğümüz kadarıyla bu ivme devam ediyor. Bu büyümedeki en önemli iki kalem sanayi ve hizmet sektörü oldu.

BÜYÜMENİN SANAYİ VE İHRACATA DAYALI OLMASI GELECEK DÖNEM İÇİN ÖNEMLİ

Türkiye ekonomisi açısından sevindirici olan; ihracatın büyüme üzerindeki net katkısının hızlı bir şekilde artıyor olması. Büyümenin niteliği ve sürdürülebilirliği açısından, milli gelirdeki artışın sanayi üretimi ve ihracata dayalı olması, gelecek dönemler için de Türkiye ekonomisini pozitif etkileyecek." ifadelerini kullandı.

"YIL SONUNDA YÜZDE 8'LİK BÜYÜME SAĞLANACAK"

Şener, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 8'in üzerinde bir büyümeyi rahatlıkla sağlayacağını vurgulayarak, bunun halkın refah seviyesine yansımasının da önemli olduğunu kaydetti.

Büyüme rakamlarında baz etkisi olduğuna işaret eden Şener, ancak sanayi ve hizmetler sektöründeki artışların önemli olduğunu, tüketim ve yatırım kanallarından gelen ciddi katkıların gelecek dönem için umut verdiğini sözlerine ekledi.