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Çal Hidroelektrik Santrali işletme hakkı devri ihalesi yapılacak

Çal Hidroelektrik Santrali işletme hakkı devri ihalesi yapılacak

Hidroelektrik santralinin işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmek üzere ihalelerine bu kez Denizli ilinde bulunan Çal HES de dahil oldu.