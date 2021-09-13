Euro
9.9948
-0.17%
Dolar
8.4691
0.16%
Altın
488.55
0.5%
Borsa
1.439
0%
Bitcoin
382.650
-0.79%
EXEN Coin
24.81
-1.54%
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Çal Hidroelektrik Santrali işletme hakkı devri ihalesi yapılacak

    Hidroelektrik santralinin işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmek üzere ihalelerine bu kez Denizli ilinde bulunan Çal HES de dahil oldu.
    • REUTERS
    • 13.09.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çal Hidroelektrik Santrali işletme hakkı devri ihalesi yapılacak

    Denizli ilinde bulunan Çal Hidroelektrik Santrali (HES), işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmek üzere ihale edilecek.

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Resmi Gazete'nin 11 Eylül tarihli sayısında yayınlanan ihaleye göre, 1 milyon lira geçici teminat bedeli üzerinde yapılacak ihaleye 3 Ekim'e kadar teklif verilebilecek.

    Çal Hidroelektrik Santrali işletme hakkı devri ihalesi yapılacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir