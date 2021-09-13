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- Çal Hidroelektrik Santrali işletme hakkı devri ihalesi yapılacak
Çal Hidroelektrik Santrali işletme hakkı devri ihalesi yapılacak
Hidroelektrik santralinin işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmek üzere ihalelerine bu kez Denizli ilinde bulunan Çal HES de dahil oldu.
- REUTERS
- 13.09.2021 - 08:59
- Güncelleme : 13.09.2021 - 09:22
Denizli ilinde bulunan Çal Hidroelektrik Santrali (HES), işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmek üzere ihale edilecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Resmi Gazete'nin 11 Eylül tarihli sayısında yayınlanan ihaleye göre, 1 milyon lira geçici teminat bedeli üzerinde yapılacak ihaleye 3 Ekim'e kadar teklif verilebilecek.