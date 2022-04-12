Kaliforniya'da orman yangınlarının tazmini için 55 milyon dolar

Kaliforniya'da orman yangınlarının tazmini için 55 milyon dolar

Kaliforniya'da elektrik şirketinin 2017'den bu yana yaşanan orman yangını kurbanlarına 25 milyar dolardan fazla ödeme yapıldığı ve 55 milyon dolar daha ödeneceğini bildirildi.

ABD'de Kaliforniyalı elektrik şirketi Pacific Gas&Electric (PGE), eyaletlerinde yaşanan orman yangınlarından etkilenenlere zararlarının tazmini için 55 milyon dolar daha ek ödeme yapacak.

2017'den bu yana 23 binden fazla ev ve iş yerini yok eden ve 100'den fazla insanın ölümüne sebep olan 30'un üzerindeki orman yangınından sorumlu tutulan PG&E'nin, bugüne kadar yangın mağdurlarına ödemeyi kabul ettiği rakamın 25 milyar doları aştığı kaydedildi.

Bugüne kadar yangın mağdurlarına 25 milyar dolar ödenmişti

AA'nın haberine göre; Pacific Gas&Electric (PGE), 2017'den bu yana orman yangını kurbanlarına 25 milyar dolardan fazla ödeme yaptı. Kaliforniyalı elektrik şirketi, orman yangınlarının tazmini için 55 milyon dolar daha ödeyecek.

Elektrik şirketi yangının çıkmasından sorumlu tutuluyor

Kaliforniya'nın 5 farklı ilçesindeki bölge savcılarıyla varılan anlaşmaya göre, 2021'de Dixie Fire isimli büyük orman yangının çıkmasına sebep olmakla suçlanan Pacific Gas&Electric (PG&E), zararların tazmini için 55 milyon dolar tutarında yeni bir ödeme yapacağını taahhüt etti.

Bununla birlikte PG&E'nin, eyalet tarihinin en büyük yangınlarından biri kabul edilen Dixie Fire ve 2019'da Sonoma ilçesinde çıkan Kincade Fire yangınında hatası olduğunu kabul etmediği ancak konuyla ilgili açılabilecek soruşturmaların önüne geçmek için anlaşma yoluna gittiği bilgisi paylaşıldı.

Şirket doğalgaz patlamasından da sorumlu tutuluyor

Şirketin ayrıca, 2010 yılında sekiz kişinin ölümüne neden olan doğalgaz patlamasından suçlu bulunması üzerine uygulanan 5 yıllık denetime benzer bir gözetime tabi tutulacağı bildirildi.

Dixie Fire, geçen yaz Kaliforniya'nın 5 ilçesinde yaklaşık 4 bin kilometrekare alanı küle çevirirken 1.300'den fazla ev ve iş yerini kullanılmaz hale getirmiş, her türlü çabaya rağmen yangın haftalarca söndürülememişti.

Elektrik hatları tehlike saçıyor

Kaliforniya Orman ve Yangından Korunma Dairesi müfettişlerine göre yangına 13 Temmuz 2021'de Sierra Nevada'daki bir barajın batısındaki elektrik dağıtım hatlarına çarpan bir ağaç neden olmuştu.