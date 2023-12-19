Çalışan emeklilere müjde! 5 bin lira düzenlemesi yılbaşından önce yasalaşacak TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından mesaisine ara vermeden devam edecek. Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin, yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.

AA

Milyonlarca çalışan emeklinin beklediği '5 bin lira' ikramiyesi yavaş yavaş yaklaşıyor.

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, TBMM Genel Kurulu, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyecek.

Görüşmeler devam edecek

Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.

Çalışan emeklilere ikramiye teklif içerisinde

Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor.

Yeni yılda teklif yasalaşacak

TBMM Genel Kurulu'nda, yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor.

Genel Kurul'un, bu teklifin yasalaşmasının ardından çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye

Çalışmayan emeklilere, Cumhuriyet'in 100. yılında, bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin liralık ikramiye verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilerin de kapsama alındığını bildirdi.

Ödemelerin yapılması için Meclis'te görüşülen torba yasanın içinde değerlendirilmesi, onaylanması ve Resmi Gazete'de yayınlaması bekleniyor.

İkramiyeden, emekliler gibi dul ve yetim maaşı alanlar ve yaşlılık aylığı alanlar da maaş hak ettikleri yüzde oranında yararlanacaklar.

EYT'liler de kapsam içinde bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)