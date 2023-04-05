Çalışanların beklentileri: Daha iyi maaşla, esnek saatlerde daha az ve verimli çalışma Çalışanların iş hayatına bakışında maddi imkanlar kadar, kendilerini iyi hissettiren bir yaşam dengesi içinde olmak ön planda geliyor.

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İşe alım ve danışmanlık şirketi Michael Page tarafından geçtiğimiz aylarda, Türkiye’den katılımcıların da dahil olduğu “büyük yeni yıl kararları” ile ilgili bir anket çalışması yapıldı.

Türkiye, Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya, Belçika, İsveç, Polonya, İsviçre’den katılımcılarla yapılan ankete göre, dört yüzden fazla çalışanın çoğunluğu, 2023'te daha yüksek maaş, daha fazla takdir görmek ve daha mutlu bir iş hayatı istiyor.

Katılımcıların sadece yüzde 15’i yeni yılın beraberinde iyi sonuçlar getireceğine inanırken, yüzde 18’inin geleceğe ilişkin duyguları karışık görünüyor ancak 68’i yeni yıla olumlu duygularla giriş yapıyordu. Çalışanların iş hayatına bakışında maddi imkanlar kadar, kendilerini iyi hissettiren bir yaşam dengesi içinde olmak ön planda geliyor.

İş-yaşam dengesi maaş kadar önemli hale geliyor

Anketin sonuçlarında dikkati çeken noktalar arasında yer alan çalışan taleplerinin başında maaş, iş-yaşam dengesi, mesleki gelişim konuları geliyor. Çalışanların yüzde 58’i yeni yılda daha yüksek maaş istiyor. Yüzde 35’i daha iyi bir iş-yaşam dengesine öncelik verirken, yüzde 31’i mesleki gelişimlerini ilerletmek istiyor. Yüzde 30'u ise işte daha keyifli vakit geçirmek ve daha fazla iş güvencesi istiyor.

Esnek çalışma saatleri ve iletişimde şeffaflık ön sırada

Çalışanların işverenlerinden en önemli beklentilerinin başında; yüzde 49 ile esnek çalışma saatleri ve güçlü bir ekip ruhu geliyor. Yüzde 23’ü net iletişim ve şeffaflık, yüzde 31’i iyi gelişim fırsatları bekliyor. Yüzde 40’ı ise üstlerinin iyi liderlik vasıflarına sahip olmasını, ayrıca sağlıklı yaşam ve kurumsal faydalar açısından iyi imkanlar sunulmasını istiyor.

Daha az mesai saati ama verimli çalışma

Anket sonuçlarına göre çalışanlar haftalık çalışma saatleri ile ilgili sürenin uzamasını tercih etmiyor. Yani çalışanların yüzde 67’si haftalık çalışma süresinin artmasını istemiyor. Yüzde 26’sı için haftada 4 gün çalışmanın iyi fikir olduğunu düşünüyor ve çalışma şekillerinin buna göre düzenlenmesini istiyor. Yüzde 29’u işverenin iş süreçlerini ayarlaması şartıyla haftalık çalışma süresinin 4 güne düşürülmesini memnuniyetle kabul edeceğini belirtiyor. Yüzde 13’ü ise haftada 4 gün çalışmanın iyi fikir olduğunu çünkü şimdiki düzende tam kapasite çalışılmadığını düşünüyor.

Mesleki gelişim için daha fazla destek

Mesleki gelişim açısından çalışanların yüzde 46’sı maaş beklentilerinin ne düzeyde olması gerektiği hakkında daha fazla bilgi almak istiyor. Yüzde 31’i ise hangi iş profillerinin kendilerine uygun olduğu konusunda tavsiye almak istiyor. Yüzde 24’ü iş piyasasında işverenler açısından nasıl daha cazip adaylar haline gelebileceklerine dair tavsiyeler almak istiyor.